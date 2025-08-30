La poderosa cláusula “anti Jorge Almirón” que le impone Colo Colo a Fernando Ortiz

Colo Colo se movió rápido tras el despido de Jorge Almirón y tiene nuevo director técnico, porque este sábado fue confirmado el arribo de Fernando Ortiz al estadio Monumental.

El DT argentino convenció a todos los directores de Blanco y Negro, quienes de forma unánime decidieron que el ex defensa central de Boca Juniors sea el nuevo estratega albo.

Ortiz llega con cero títulos y con nula experiencia en el fútbol chileno, porque registra pasos por Paraguay y México, donde lo mejor que hizo fue llegar a tres semifinales en la Liga MX.

ver también ¿Estará en el Superclásico? La inesperada decisión que toma Colo Colo con su nuevo DT Fernando Ortiz

La cláusula “anti Almirón” que le impone Colo Colo a Fernando Ortiz

Blanco y Negro tuvo muchos problemas para sacar del cargo a Jorge Almirón, a quien querían despedir en mayo pasado, pero recién se fue a mediados de agosto, tras la goleada 4-1 que le propinó Universidad Católica a Colo Colo en el Monumental.

El DT argentino se aferraba a su contrato, que expiraba a finales de 2026, y exigía el pago de una indemnización completa para irse. Luego, por los malos resultados, decidió llegar a un acuerdo para irse.

La concesionaria que preside Aníbal Mosa tomó nota de esta situación y decidió ponerle una especial cláusula a Fernando Ortiz en su contrato, según explicó el periodista Christopher Brandt.

Publicidad

Publicidad

Diego Valdés junto a Fernando Ortiz en México. (Photo by Agustin Cuevas/Getty Images)

El reportero de ESPN indicó que existirá una cláusula en el contrato del estratega argentino, la cual dirá que su vínculo se revisará a finales de 2025 y que puede acabarse si no clasifica a un torneo internacional para 2026.

“Parte del acuerdo contempla una cláusula de revisión a fin de año si es que no se consigue una clasificación internacional. En ese caso, ByN podrá rescindir el contrato del DT por un monto aún por negociar”, explicó Brandt.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo tiene nuevo entrenador y en las próximas horas Fernando Ortiz se hará cargo de un equipo que está en crisis.

ver también Votación unánime: Fernando Ortiz es el nuevo entrenador de Colo Colo

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.