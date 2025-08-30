Salió humo blanco en el Monumental. Este sábado 30 de agosto, el directorio de Blanco y Negro se reunió para votar al nuevo entrenador de Colo Colo: el elegido es Fernando Ortiz, argentino de 47 años que ha hecho su carrera principalmente en México.

Con esto, el DT se prepara para venir a Chile. Su debut en la banca del Cacique será el próximo 14 de septiembre para la Supercopa contra U. de Chile. Hugo González y Luis Perez terminarán su interinato este domingo 31 con el Superclásico, también contra los azules.

Según confirmó Daniel Arrieta, la designación del nuevo DT de Colo Colo fue unánime. Todos los directores de Blanco y Negro votaron a favor de la llegada de Fernando Ortiz, quien firmará un contrato hasta diciembre de 2026.

El último club del técnico fue Santos Laguna, de donde fue despedido en mayo recién pasado. Antes, también paso por las bancas del América y Monterrey. En su carrera como entrenador, no registra títulos ganados.

La lista de finalistas para la banca de Colo Colo tenía a Fernando Ortiz, Zé Ricardo, Francisco Arce y Gerardo Martino. Gustavo Quinteros también llegó a formar parte del listado de candidatos, pero se bajó de la carrera al considerar que no había un proyecto ambicioso.

Ahora, el Cacique espera por la llegada de su nuevo entrenador. Tendrá varios días para preparar la Supercopa contra U. de Chile, donde podría debutar con un título y sumar el primer trofeo a su palmarés profesional.