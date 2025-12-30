En Colo Colo comenzaron a conformar el equipo de atrás para adelante. Contrataron a Matías Fernández como lateral derecho y está cerca de oficializarse lo del central Joaquín Sosa.

El año termina, la pretemporada comenzará en pocos días y deben empezar a buscar ahora refuerzos en la ofensiva. Así es como llegó al Monumental la carpeta de Luciano Vietto, según informa Dale Albo.

Recién expiró su contrato con Racing Club, institución que lo formó y de la cual salió peleado con el entrenador Gustavo Costas. A sus 32 años, debe buscar nuevos horizontes.

“Somos polos opuestos desde lo futbolístico. Por eso jugué poco“, manifestó el delantero en ESPN tras salir por la ventana de la Academia.

Vietto en la Libertadores del 2025

El alto sueldo de Vietto en Racing complica a Colo Colo

El juego de Vietto no es el de un delantero centro neto. Suele engancharse y actuar más como un “9 y medio”, aunque tiene muy buena definición frente al pórtico rival.

Publicidad

Publicidad

Eso sí, el salario que cobraba en Racing Club es altísimo. Cobraba poco más de un millón de dólares por año, una cifra que para el Cacique es imposible de cancelar.

De hecho si se bajara el sueldo a la mitad, los albos deberían pagar alrededor de 50 millones de pesos mensuales. Una operación altísima para las escuálidas arcas que hay en el club albo.

ver también Periodista de ESPN demuele al segundo fichaje de Colo Colo: “Acá no rindió”

Vietto, tras salir de la cantera de Racing, jugó en Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilla y Valencia en España. En Portugal estuvo en Sporting de Lisboa y en Inglaterra en Fulham.

Publicidad

Publicidad

Antes de regresar a Argentina, jugó en tres clubes de Arabia Saudita, donde aseguró su futuro económico.