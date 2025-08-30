¿Estará en el Superclásico? La inesperada decisión que toma Colo Colo con su nuevo DT Fernando Ortiz

Oficial. Colo Colo tiene al reemplazante de Jorge Almirón, porque Blanco y Negro decidió que el nuevo DT de los albos será el argentino Fernando Ortiz.

Este sábado se produjo una reunión de directorio extraordinaria de ByN, donde de manera unánime fue elegido el ex defensa central de Boca Juniors como el flamante estratega del Cacique.

Ortiz llega con un cartel muy menor, porque a sus 47 años no ha ganado ningún título y llega con experiencias pasadas en Sportivo Luqueño y Sol de América de Paraguay; además estuvo en América, Monterrey y Santos Laguna de México.

La decisión de Colo Colo con Fernando Ortiz para el Superclásico con la U

Fernando Ortiz tendrá su primera experiencia en el fútbol chileno y será en Colo Colo, que este domingo tiene un partido vital ante Universidad de Chile en el estadio Monumental.

Al cuadro albo lo dirigirá la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez ante la U, sin embargo, en Blanco y Negro esperan que esté presente el nuevo entrenador.

Aníbal Mosa quiere que Fernando Ortiz vea el Superclásico en el Monumental. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La idea de la sociedad anónima que controla a Colo Colo es que Ortiz viaje a Chile y mire en el Monumental el duelo de este domingo, según informó el periodista César Luis Merlo.

Fernando Ortiz se transforma en el nuevo DT del campeón chileno y firmará un contrato hasta finales de 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

