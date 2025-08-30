En Colo Colo había mucha ilusión para concretar el regreso de Gustavo Quinteros al club. Sin embargo, el técnico argentino agradeció el interés, pero rechazó la oferta.

Los Albos no pasan por un buen momento. La temporada del centenario ha sido para el olvido, donde fueron eliminados rápidamente en la Copa Chile y en la Copa Libertadores. En la Liga de Primera ya no tienen opciones de dar la vuelta olímpica.

El rechazo de Gustavo Quinteros

Luego de la salida de Jorge Almirón, el primer nombre que sonó fuerte en Colo Colo fue el de Gustavo Quinteros. El técnico ya había estado en los Albos entre 2020 y 2023, periodo en el cual ganó dos Copa Chile, una Liga de Primera y una Supercopa, además de salvarlos del descenso.

La opción de Quinteros generaba buenas sensaciones al interior del Estadio Monumental, por lo que desde la dirigencia lo fueron a buscar como su primera alternativa. Si bien hubo reuniones entre ambas partes, finalmente el campeón con Vélez Sarsfield rechazó la oferta.

¿Por qué Gustavo Quinteros no quiso regresar a Colo Colo? De acuerdo a lo que señala el medio Bolavip, el entrenador declinó la opción por el presente del equipo. Están en un mal momento deportivo y de esta manera, el argentino piensa que es muy difícil iniciar un proyecto.

De esta manera, los Albos tuvieron que tachar a Quinteros de su lista y seguir con su búsqueda, la cual tiene prácticamente listo a Fernando Ortiz. El entrenador con pasos en América y Santos Laguna, entre otros, podría ser anunciado en las siguientes horas.

Colo Colo enfrentará a Universidad de Chile este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental. Hugo González y Luis Pérez dirigirían su último partido de este periodo interino. Tras ello asumiría Ortiz.