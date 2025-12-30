Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Así juega Óscar Salomón, el defensa argentino que Colo Colo quiere como refuerzo

Colo Colo pretende fichar al defensa Óscar Salomón: en el video de sus mejores jugadas destacan que es "tiempista", su velocidad y juego aéreo.

Por Felipe Escobillana

Sigue a Redgol en Google!
Óscar Salomón puede arribar a Colo Colo para afirmar la defensa
© Getty ImagesÓscar Salomón puede arribar a Colo Colo para afirmar la defensa

En Colo Colo buscan afirmar la defensa para el 2026. Fue uno de los puntos más bajos en el año que termina, por lo que ya ficharon al lateral derecho Matías Fernández y está todo acordado con el central uruguayo Joaquín Sosa.

A ellos quieren sumar otro zaguero. El apuntado es Óscar Salomón, formado en Boca Juniors y que en el 2025 tuvo un buen rendimiento en Platense, elenco con el que fue campeón en el primer semestre.

Al revisar sus jugadas, se nota un futbolista bien ubicado y bastante recio en la marca. Eso sí, uno sabe que los videos aguantan mucho en la edición.

Óscar Salomón tiene la opción de llegar a Colo Colo

Óscar Salomón tiene la opción de llegar a Colo Colo

Destacan a Óscar Salomón como gran central

El sitio de Youtube “Reserva Boca” aseguró que Salomón “se afianzó de ‘6’ (segundo central), es de los centrales más regulares de la liga y no se perdió ni un minuto en 2025″, en un video donde muestran sus actuaciones en un par de encuentros.

Destacan además que es “de buen juego aéreo, tiempista, fuerte y bastante rápido. Y cerró el semestre siendo campeón del fútbol argentino”.

Publicidad
Revelan que Colo Colo avanza firme para su tercer fichaje: “Me dan cerca…”

ver también

Revelan que Colo Colo avanza firme para su tercer fichaje: “Me dan cerca…”

A sus 26 años, encontró en el Calamar la estabilidad necesaria para subir su nivel y demostrar que puede ser un aporte en caso de arribar a Colo Colo.

Además de Platense, suma pasos por Central Córdoba, Tigre y Montevideo City Torque. Habrá que ver si logra concretar su paso al Popular en los próximos días.

Publicidad
Lee también
Así se prepara Lucero para ser refuerzo de U de Chile
U de Chile

Así se prepara Lucero para ser refuerzo de U de Chile

Arquero del Conce parte al equipo sensación de Argentina
Mercado de fichajes 2026

Arquero del Conce parte al equipo sensación de Argentina

La lista de refuerzos que "Paqui" pidió a la U para la temporada 2026
U de Chile

La lista de refuerzos que "Paqui" pidió a la U para la temporada 2026

Valoran decisión de Meneghini con Díaz y Aránguiz: "Todos saben que..."
U de Chile

Valoran decisión de Meneghini con Díaz y Aránguiz: "Todos saben que..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo