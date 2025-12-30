En Colo Colo buscan afirmar la defensa para el 2026. Fue uno de los puntos más bajos en el año que termina, por lo que ya ficharon al lateral derecho Matías Fernández y está todo acordado con el central uruguayo Joaquín Sosa.

A ellos quieren sumar otro zaguero. El apuntado es Óscar Salomón, formado en Boca Juniors y que en el 2025 tuvo un buen rendimiento en Platense, elenco con el que fue campeón en el primer semestre.

Al revisar sus jugadas, se nota un futbolista bien ubicado y bastante recio en la marca. Eso sí, uno sabe que los videos aguantan mucho en la edición.

El sitio de Youtube “Reserva Boca” aseguró que Salomón “se afianzó de ‘6’ (segundo central), es de los centrales más regulares de la liga y no se perdió ni un minuto en 2025″, en un video donde muestran sus actuaciones en un par de encuentros.

Destacan además que es “de buen juego aéreo, tiempista, fuerte y bastante rápido. Y cerró el semestre siendo campeón del fútbol argentino”.

A sus 26 años, encontró en el Calamar la estabilidad necesaria para subir su nivel y demostrar que puede ser un aporte en caso de arribar a Colo Colo.

Además de Platense, suma pasos por Central Córdoba, Tigre y Montevideo City Torque. Habrá que ver si logra concretar su paso al Popular en los próximos días.

