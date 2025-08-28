Es tendencia:
Nuevo fracaso de Blanco y Negro: Gustavo Quinteros se baja de la candidatura para ser DT de Colo Colo

El entrenador tomó la decisión de no volver al estadio Monumental, pese a que era el primer candidato para ser el entrenador albo.

Gustavo Quinteros no vuelve a Colo Colo.
Todo apuntaba a que el entrenador argentino nacionalizado boliviano Gustavo Quinteros iba a volver a Colo Colo, sin embargo, hubo un vuelco total este jueves.

El DT campeón con el Cacique en 2022 tuvo reuniones formales con Blanco y Negro para regresar al club, de hecho es la carta número 1 del presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, no obstante, su regreso al Monumental se truncó.

En la sociedad anónima que controla a Colo Colo querían anunciar a su nuevo estratega este sábado y la única claridad que hay es que no será Quinteros.

El funesto rendimiento con el que viene el favorito del Bloque Vial para asumir como DT de Colo Colo

Quinteros se baja de Colo Colo, según César Luis Merlo

Gustavo Quinteros tomó la decisión este jueves de bajarse de la candidatura para llegar a Colo Colo, según informó el periodista argentino César Luis Merlo.

“El entrenador tiene un gran cariño por el club y siente que lo ayudó en una de las etapas más difíciles de su historia. Sin embargo, entiende que este no es el momento adecuado para iniciar un proyecto deportivo ambicioso”, explicó el citado reportero.

De esta manera, Quinteros no regresa al Monumental como varios habían adelantado y en Blanco y Negro tendrán que mirar a las otras cartas.

Sin Gustavo Quinteros, ahora se pelean la banca de Colo Colo los argentinos Gerardo Martino y Fernando Ortiz, con el brasileño Zé Ricardo y el paraguayo Francisco Arce.

Cuentan la verdad sobre la polémica cláusula de Gustavo Quinteros en Colo Colo: “No existe”

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera se jugará este domingo 31 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Monumental.

