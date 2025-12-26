Colo Colo ha tomado una de las decisiones más difíciles con tal de tener a un futuro crack. El Cacique no le dará una oportunidad a Manley Clerveaux en la temporada 2026 y opta por enviarlo a préstamo para que le tome el peso a las cosas.

En plena Navidad, sorpresa causo en el mercado de fichajes de verano la salida del extremo de 19 años, vista como una de las grandes joyas de la cantera alba. Deportes Puerto Montt se quedó con sus servicios, en un traspaso que a muchos llamó la atención.

Si bien Fernando Ortiz lo había elogiado en su arribo, las indisciplinas le terminaron pasando la cuenta en el Estadio Monumental. Ante este escenario, el Cacique lo mandó a la Primera B para que tome ritmo y entienda que debe ser profesional si quiere una chance en Pedrero.

Colo Colo quiere enderezar a Manley Clerveaux en la B

El 2026 le tiene preparado un nuevo desafío a Manley Clerveaux. El haitiano no seguirá en Colo Colo y parte a préstamo a Deportes Puerto Montt con la idea de que sume minutos, aunque no es lo único.

Manley Clerveaux se va de Colo Colo para tomarle peso a su carrera. Foto: Photosport.

La salida del extremo de 19 años no fue una decisión fácil ya que Fernando Ortiz lo tenía en la mira, pero sus actitudes pesaron mucho. Tanto, que según reveló el diario La Tercera su adiós es para que entienda el lugar en el que está.

“El motivo central de la cesión tiene que ver con ‘enderezarlo’, considerando los problemas conductuales que mostró en la última parte del año“, señalaron. Y es que su llegada fuera de horario a una de las prácticas de la Proyección tras ser citado al Primer Equipo no gustaron nada.

“La apuesta es que Clerveaux, lejos de Santiago, ponga los pies en la tierra y que el potencial futbolístico que tiene no se diluya por factores ajenos y no se convierta en uno de tantos jugadores promisorios que asomaron, pero que finalmente se quedaron solo en ‘eternas promesas’“, complementaron.

Quedará esperar para ver si es que esta decisión tiene un efecto en la forma de ser el jugador. Lejos de todo, deberá ganarse una camiseta de titular y demostrar que tiene con que ser aporte.

Manley Clerveaux deja Colo Colo por algunos meses para irse a jugar con Deportes Puerto Montt. Neyman es uno de los mayores proyectos de la cantera del Cacique y ruegan para que un tiempo en el sur le abra los ojos.

¿Cuáles fueron los números de Manley Clerveaux en Colo Colo?

Manley Clerveaux se va a préstamo en Colo Colo luego de haber disputado en total 2 partidos oficiales hasta ahora. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 13 minutos dentro del campo de juego.