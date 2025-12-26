Colo Colo ya piensa en la temporada 2026 y uno de los tantos objetivos del año será cumplir con el minutaje Sub 21. Nuevamente, los equipos del fútbol chileno deben cumplir con 1.890 de minutos juveniles.

La normativa para el siguiente año tuvo algunos cambios, como que los jóvenes extranjeros con residencia definitiva podrán sumar minutos para cumplir con esta regla. Eso le abría la puerta a Manley Clerveaux, por ejemplo, pero el delantero se fue a préstamo a Deportes Puerto Montt.

Entonces, ¿qué jugadores podrían aportar a esta regla para el 2026? Se puede esperar que Francisco Marchant, Leandro Hernández y Nicolás Suárez aparezcan. Todos sumaron minutos en esta temporada.

Pero no son los únicos. Además, puede sumar Eduardo Villanueva, si es que se mantiene en Colo Colo a la espera del futuro de Brayan Cortés. Otros nombres son Víctor Campos o los mundialistas Sub 17 Bruno Torres o Yastin Cuevas, de buenas temporadas en el Fútbol Joven.

Los minutos Sub 21: un tema en Colo Colo

Los minutos Sub 21 fueron todo un tema para Colo Colo durante esta temporada. Una parte importante del minutaje se obtuvo gracias a citaciones de jugadores a las selecciones menores de la Roja.

Francisco Marchant fue el que más minutos sumó en cancha (1.198), seguido por Leandro Hernández (386). 882 de los minutos sumados vinieron de llamados a selección.