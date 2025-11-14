Nuevamente el fútbol chileno se ve afectado por incidentes que cuestan caro. Días atrás se disputó el Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile por el torneo de futsal, el que no se pudo terminar.

En pleno partido, incidentes en el acceso al recinto provocó una invasión a la cancha que hizo imposible seguir jugando. Desde entonces que ambos clubes estaban esperando por la decisión oficial, la que fue comunicada este viernes.

A través de sus redes sociales, el Cacique dio a conocer el castigo que le aplicaron por los problemas que hubo. Las noticias no son nada buenas, ya que fueron sancionados con varios partidos sin público, lo que sin duda afecta a un equipo que ha sabido hacer historia.

Colo Colo futsal recibe penas del infierno por incidentes ante la U

Colo Colo futsal lamenta un duro castigo luego de los incidentes ocurridos en el Superclásico ante la U. El Cacique perderá a sus hinchas por varias fechas, lo que afecta de lleno a un equipo que quiere otra estrella para sus vitrinas.

El partido entre Colo Colo y la U por el torneo futsal se jugará. Foto: Colo Colo Futsal.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el club informó la determinación. “Tras la apelación presentada por nuestra área jurídica, el Tribunal de Disciplina del Futsal ha ratificado la sanción de imponer al club cinco partidos sin público en todo encuentro que organice ANFP“.

Publicidad

Publicidad

Aunque de inmediato desde Colo Colo pegaron un palo, apuntando a que el ente rector del fútbol chileno era quien organizaba. “Esta medida se aplica a raíz de los hechos ocurridos en el encuentro disputado el 2 de noviembre de 2025, cuya organización estuvo a cargo de la ANFP“.

Lo que sí celebraron en el Cacique es que el encuentro se reanudará, lo que deja en el olvido el reclamo de la U. “En lo deportivo, el órgano dictó que el segundo tiempo del partido entre Colo-Colo y Universidad de Chile se debe reprogramar oportunamente, desestimando la solicitud del rival de quedarse con los 3 puntos del encuentro“.

ver también “Tiene muchas ganas”: revelan al posible primer refuerzo de Colo Colo para el 2026

“Nuestro Directorio reitera su plena disposición para trabajar conjuntamente con la ANFP y las autoridades, en la erradicación de comportamientos que dañan a nuestra institución, tanto deportiva como socialmente“, complementaron.

Publicidad

Publicidad

Finalmente, desde el Club Socil y Deportivo remarcaron que “hacemos un llamado a todas las socias, socios e hinchas de Colo-Colo a ser uno solo en el cuidado al Club. Proteger a nuestra institución es la única forma de seguir siendo referentes y alcanzar nuestros objetivos deportivos“.

Colo Colo sufre así un duro golpe para lo que será su participación en el torneo de futsal. El Cacique podrá tener su revancha ante la U, aunque ahora sin público en las tribunas.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo por ahora se enfoca en la Liga de Primera y en un duelo clave para tratar de meterse en Copa Sudamericana. El próximo domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas el Cacique recibe a Unión La Calera.

ver también Arquero incluido: los puestos que quiere reforzar Fernando Ortiz en Colo Colo para 2026

Así está Colo Colo en la tabla del torneo 2025