Siguen los grandes partidos este domingo 16 de noviembre en el mundo. En esta oportunidad no habrá duelos amistosos y todos los encuentros serán de carácter oficial.
En Europa, por ejemplo, veremos acción de Portugal, Francia, Inglaterra y por supuesto el partidazo de Italia vs. Noruega, duelo donde uno de los combinados buscará quedarse con el primer lugar del grupo I y así clasificar directamente a la cita planetaria en Norteamérica.
En África, en tanto, también veremos acción de Nigeria vs. CD Congo por la gran final de los playoffs, esto con el objetivo de clasificar al repechaje mundialista.
Adicionalmente, veremos duelo de grandes ligas locales como la 2° división de España, además de grandes ligas de Latinoamérica como Argentina, Brasil y Uruguay. Conoce los detalles, horario y transmisión, a continuación.
Agenda de partidos del domingo 16 de noviembre
Eliminatorias UEFA al Mundial 2026
- 11:00 horas – Portugal vs. Armenia. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 11:00 horas – Hungría vs. República de Irlanda. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Ucrania vs. Islandia. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Serbia vs. Letonia. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Azerbaiyán vs. Francia. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Albania vs. Inglaterra. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 16:45 horas – Italia vs. Noruega. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 16:45 horas – Israel vs. Moldavia. Transmite Disney+ Premium.
Eliminatorias CAF al Mundial 2026
- 16:00 horas – Nigeria vs. R.D. Congo. Transmite FIFA+.
Brasileirao
- 19:00 horas – RB Bragantino vs. Atlético Mineiro. Transmiten Fanatiz y Fanatiz YouTube.
Primera División Argentina
- 17:00 horas – Vélez Sarsfield vs. River Plate. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Instituto vs. Talleres de Córdoba. Transmite TyC Sports Internacional.
- 20:15 horas – Estudiantes LP vs. Argentinos Juniors. Transmite TyC Sports Internacional.
- 20:15 horas – Boca Juniors vs. Tigre. Transmiten Disney+ Premium, ESPN y Disney+ Estándar.
- 20:15 horas – Central Córdoba vs. Banfield. Transmite Disney+ Premium.
Campeonato uruguayo, semifinal:
- 18:00 horas – Liverpool FC vs. Peñarol. Transmiten Disney+ Premium y GolTV.
Liga 1 de Perú
- 17:00 horas – Sport Boys vs. Alianza Atlético. Transmite GolTV Play.
- 2° división de México
- 20:00 horas – Cancún FC vs. Atlético Morelia. Transmite Disney+ Premium.
- 23:00 horas – TM Fútbol Club vs. U de Guadalajara. Transmite Disney+ Premium.
2° división de España
- 10:00 horas – AD Ceuta vs. Leganés. Transmiten DSports 9 y DGO.
- 12:15 horas – UD Almería vs. Cádiz CF. Transmiten DSports 9 y DGO.
- 12:15 horas – Sporting Gijón vs. Eibar. Transmite Disney+ Premium.
- 14:30 horas – Córdoba vs. Deportivo. Transmiten DSports 9 y DGO.
- 14:30 horas – Mirandés vs. Burgos CF. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Real Zaragoza vs. Huesca. Transmiten DSports 9 y DGO.