Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Selección Chilena

Chile vs. Perú: Fecha y hora del próximo partido amistoso de la Selección Chilena

La Selección Chilena enfrentará a Rusia este fin de semana en el Estadio Olímpico de Sochi.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
Chile tiene el primer partido amistoso contra Rusia.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTChile tiene el primer partido amistoso contra Rusia.

La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova.

La Roja tiene como objetivo cerrar de buena manera la temporada, tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026. Te contamos los detalles de la transmisión del partido.

¿Cuándo es el partido amistoso de Chile vs. Perú?

La Roja se medirá primero ante Rusiaeste fin de semana, mientras que su segundo compromiso será frente a Perú, el martes 18 de noviembre. Ambos encuentros en el Estadio Olímpico de Sochi.

Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.

Chile vs. Rusia: Confirman cambio de horario en partido amistoso de La Roja ¿A qué hora juegan?

ver también

Chile vs. Rusia: Confirman cambio de horario en partido amistoso de La Roja ¿A qué hora juegan?

Hasta el momento, la probable formación de Chile está integrada por Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez) en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.

Lee también
La IA predice el resultado exacto del amistoso de Chile vs. Rusia
Selección Chilena

La IA predice el resultado exacto del amistoso de Chile vs. Rusia

Los millones que gana la ANFP por los polémicos amistosos en Rusia
Selección Chilena

Los millones que gana la ANFP por los polémicos amistosos en Rusia

¿Por qué el próximo rival de La Roja no juega el Mundial 2026?
Selección Chilena

¿Por qué el próximo rival de La Roja no juega el Mundial 2026?

Ortiz reconoce indisciplinas de Clerveaux en Colo Colo
Colo Colo

Ortiz reconoce indisciplinas de Clerveaux en Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo