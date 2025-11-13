Chile vs. Perú: Fecha y hora del próximo partido amistoso de la Selección Chilena

La Selección Chilena se prepara para disputar sus dos últimos amistosos del año 2025, correspondientes a la fecha FIFA de noviembre. Bajo la dirección de Nicolás Córdova.
La Roja tiene como objetivo cerrar de buena manera la temporada, tras un ciclo complicado que incluyó su eliminación del Mundial 2026. Te contamos los detalles de la transmisión del partido.
¿Cuándo es el partido amistoso de Chile vs. Perú?
La Roja se medirá primero ante Rusiaeste fin de semana, mientras que su segundo compromiso será frente a Perú, el martes 18 de noviembre. Ambos encuentros en el Estadio Olímpico de Sochi.
Chile vs. Rusia, juegan este sábado 15 de noviembre a las 14:00 horas de Chile, en el Estadio Olímpico de Sochi, en el marco del partido amistoso por fecha FIFA.
Hasta el momento, la probable formación de Chile está integrada por Lawrence Vigouroux en el arco; Fabián Hormazábal, Benjamín Kuscevic (Guillermo Maripán), Francisco Sierralta y Gabriel Suazo en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Echeverría y Vicente Pizarro (Marcelino Núñez) en mediocampo; Darío Osorio , Ben Brereton y Lucas Cepeda en ataque.