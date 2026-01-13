ver también Rivero entierra el pasado y a Colo Colo: “U de Chile es el lugar donde elegí estar, feliz”

Se acabó la espera en O’Higgins. El club celeste fue el último equipo en anunciar a su primer refuerzo para la temporada 2026 (el arquero Jorge Peña) del fútbol chileno, pero ahora se suma una incorporación doble con la llegada de dos nombres para la defensa.

En primer lugar, el Capo de Provincia le dio la bienvenida a Benjamín Rojas, jugador chileno de 24 años y 1,79 metros de altura que se desempeña como defensa central o lateral derecho y regresa desde la Segunda División portuguesa.

“¡Bienvenido al Capo de Provincia, Benja Rojas! El defensor chileno de 24 años, Benjamín Rojas, se transforma en un nuevo jugador de O’Higgins de Rancagua para enfrentar los desafíos de la temporada 2026 ¡A dejarlo todo junto a la Celeste, Benja! ¡Vamos!”, publicó el club.

Rojas y Brizuela se suman al O’Higgins 2026 de Lucas Bovaglio

“El defensor también registra pasos en el extranjero, sumando encuentros en el Club Pogon Szczecin II de Polonia (2024) y el Club Académico Viseu de Portugal (2025)”, agregó O’Higgins. Eso sí, en los lusos disputó apenas seis encuentros durante el reciente año con sólo 143 minutos.

Casi sobre la misma, los celestes de Lucas Bovaglio anunciaron a Miguel Brizuela, central argentino de 29 años proveniente del Atlético Tucumán, en la Primera División Argentina.

“¡Un nuevo defensor para la Celeste! ¡Bienvenido Miguel Brizuela! El defensor central argentino, Miguel Brizuela, ya estampó su firma con la celeste y durante la temporada 2026 defenderá los colores de nuestro O’Higgins de Rancagua ¡Vamos por una gran temporada junto al Capo de Provincia!”, destacó el cuadro de la Sexta Región.

Durante el 2025, Brizuela disputó prácticamente toda la campaña de en Atlético Tucumán con un total de 34 partidos y 2,466 minutos.

