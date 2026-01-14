Solo elogios había recibido la nueva camiseta de la selección chilena confeccionada por Adidas. La marca alemana lanzó este martes una serie de camisetas históricas, y uno de los países beneficiados fue Chile, ya que la firma de las tres tiras conmemoró el histórico tercer lugar obtenido en el Mundial Sub-17 de Japón 1993.

Manteniendo una clara tónica vintage, la camiseta fue muy bien recibida en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en calificarla como “hermosa” o incluso como una de las mejores de los últimos tiempos. Sin embargo, con el paso de las horas, los elogios dieron paso a la polémica y las risas, tras un error histórico cometido por la marca deportiva.

ver también La insólita explicación de Adidas para la rupturista camiseta visitante de U de Chile 2026: “Se inspira en…”

Y es que, horas después de su lanzamiento, Adidas publicó un afiche promocional en su cuenta de Instagram donde apareció la camiseta acompañada de un detalle que, si bien puede parecer menor, no pasó desapercibido para los más futboleros.

En la imagen se observa la nueva camiseta colgada sobre un mueble de madera, reforzando el estilo retro de la campaña. No obstante, lo que más llamó la atención fue la presencia de dos cintas VHS ubicadas en la parte media inferior del mueble: en una se lee “Japón 1993”, en referencia al Mundial Sub-17, y en la otra “Chile 1993 – Clasificatorias”, situación que rápidamente generó comentarios.

Esto último encendió las alarmas, ya que la selección chilena no participó en las Clasificatorias al Mundial de Estados Unidos 1994 , debido a la suspensión impuesta por la FIFA tras el recordado Maracanazo protagonizado por el ‘Cóndor’ Rojas y parte del seleccionado nacional en el cierre de las Eliminatorias rumbo a Italia 1990.

La imagen de Adidas rapidamente se viralizó en redes sociales. (Foto: X)

Publicidad

Publicidad

La publicación en la cuenta de Instagram de Adidas Chile acumuló numerosos comentarios: mientras muchos continuaron elogiando el diseño de la camiseta, otros tantos apuntaron directamente al error, convirtiendo el detalle en el foco de la polémica.