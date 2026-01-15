Unión La Calera presentó oficialmente su nueva camiseta para la temporada 2026 en la Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga, con la misión de mejorar lo realizado el curso pasado, en el que finalizaron 12° en el campeonato nacional.

Y hay un regreso histórico: la nueva tricota cementera recupera como protagonista principal el histórico escudo del club, insignia que fue cambiada en 2018 y que ante la polémica compartió espacio en la camiseta calerana.

“La piel cementera 2026. (…) Inspirada en nuestro pasado“, anunció el club agregando que “tras una votación que incluyó a todos nuestros hinchas, estamos felices de mostrarles junto a Givova la nueva camiseta de Unión La Calera para la temporada 2026“.

La Calera vuelve al escudo original

Los de la Quinta Región sentencian que “esta armadura se inspira en memorables temporadas pasadas que vivió nuestro club y ahora le toca a nuestros guerreros portarla con todo el orgullo calerano“.

La Calera reveló su nueva camiseta 2026.

Cabe recordar que el cambio de escudo generó polémica desde el inicio, lo que llevó al club a recapacitar, utilizando ambas insignias. Eso sí, el protagonista seguía siendo el nuevo emblema circular.

De hecho, el año pasado La Calera vistió con el nuevo escudo en el corazón, mientras el original lo acompañaba al centro del pecho, más como una medida simbólica.

Por otro lado, la indumentaria de Unión La Calera sigue estando a cargo de la marca de origen italiano, Givova Sport. Como auspiciador principal, el cuadro cementero cambia de casa de apuestas.