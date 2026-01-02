Unión La Calera está listo para anunciar oficialmente a un nuevo refuerzo: se traba del argentino Juan Manuel Requena, mediocampista de 26 años (cumplirá 27 el próximo 24 de enero).

Tal como anunció el periodista del programa Pura Pasión de Radio La Red al otro de la cordillera, Uriel Lugt, hay “principio de acuerdo para que Juan Manuel Requena sea nuevo refuerzo de Unión La Calera”.

“Se ultiman detalles para que el volante arribe como jugador libre y firme su contrato por un año”, sentenció el comunicador trasandino.

La carrera de Requena y dato de Beccacece

Requena viene de quedar libre tras su paso por Deportivo Táchira en 2025. Antes debutó en Newell’s Old Boys en 2018 para después vestir las camisetas Brown de Adrogué, Estudiantes BA, San Martín de San Juan, Santamarina, San Telmo y Atlanta.

En lazo indirecto con el fútbol chileno, Requena fue nominado en 2017 a entrenar en la selección argentina sub 20 que dirigía Sebastián Beccacece.

En lo que respecta al mercado calerano, los cementeros ya habían sumado las altas de Nicolás Avellaneda, Cristián Gutiérrez, Nicolás Palma, Yerko Leiva, Matías Campos López y Bayron Oyarzo.

Eso en fichaje, porque los caleranos también cuentan con las renovaciones de contrario de Martín Cicotello y Sebastián Sáez.