Uno de los equipos que dejó una pésima cara en la segunda rueda de la Liga de Primera 2025 fue Unión La Calera, que se salvó del descenso gracias a su positiva campaña en el arranque.

El equipo cementero quiere dejar atrás su pésimo cierre de año y ya está pensando en 2026, por lo que dio a conocer a sus cuatro primeras incorporaciones para su plantel.

Los caleranos ratificaron al entrenador Martín Cicotello para 2026 y ya tiene caras nuevas, con un ex seleccionado canadiense como la gran sorpresa entre sus fichajes.

Los cuatro primeros fichajes de Unión La Calera

Unión La Calera refuerza su banca izquierda con el lateral Cristián Gutiérrez, formado en Colo Colo y con un último paso en Deportes La Serena.

El ex seleccionado canadiense llega al elenco del cemento a sus 28 años tras sus pasos por Colo Colo, Unión Española, Huachipato, Vancouver, Toronto, Universidad de Concepción y La Serena.

La Calera confirma a sus nuevos jugadores.

La Calera también se reforzó con jugadores con pasado en Universidad de Chile, puesto que confirmó las contrataciones de Yerko Leiva y Matías Campos López.

Además, el nuevo portero de los caleranos será el argentino Nicolás Avellaneda, con pasos en Chile por San Luis y Cobreloa.