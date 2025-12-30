Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fichajes

Mercado de fichajes: Unión La Calera anuncia a ex Colo Colo como su gran refuerzo para 2026

El cuadro cementero anunció la llegada de sus cuatro primeras contrataciones de cara a la temporada 2026 del fútbol chileno.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Cristián Gutiérrez cambia de equipo.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTCristián Gutiérrez cambia de equipo.

Uno de los equipos que dejó una pésima cara en la segunda rueda de la Liga de Primera 2025 fue Unión La Calera, que se salvó del descenso gracias a su positiva campaña en el arranque.

El equipo cementero quiere dejar atrás su pésimo cierre de año y ya está pensando en 2026, por lo que dio a conocer a sus cuatro primeras incorporaciones para su plantel.

Los caleranos ratificaron al entrenador Martín Cicotello para 2026 y ya tiene caras nuevas, con un ex seleccionado canadiense como la gran sorpresa entre sus fichajes.

Mercado de fichajes: Alexander Oroz se va de Colo Colo y llega a equipo que peleó el descenso

ver también

Mercado de fichajes: Alexander Oroz se va de Colo Colo y llega a equipo que peleó el descenso

Los cuatro primeros fichajes de Unión La Calera

Unión La Calera refuerza su banca izquierda con el lateral Cristián Gutiérrez, formado en Colo Colo y con un último paso en Deportes La Serena.

El ex seleccionado canadiense llega al elenco del cemento a sus 28 años tras sus pasos por Colo Colo, Unión Española, Huachipato, Vancouver, Toronto, Universidad de Concepción y La Serena.

La Calera confirma a sus nuevos jugadores.

La Calera confirma a sus nuevos jugadores.

Publicidad

La Calera también se reforzó con jugadores con pasado en Universidad de Chile, puesto que confirmó las contrataciones de Yerko Leiva y Matías Campos López.

Además, el nuevo portero de los caleranos será el argentino Nicolás Avellaneda, con pasos en Chile por San Luis y Cobreloa.

Desde River a Collao: Deportes Concepción confirma a su duodécimo refuerzo para 2026

ver también

Desde River a Collao: Deportes Concepción confirma a su duodécimo refuerzo para 2026

Lee también
Refuerzo granate ex albo: "Hay que pasarle por encima a Colo Colo"
Campeonato Nacional

Refuerzo granate ex albo: "Hay que pasarle por encima a Colo Colo"

Otro fichaje sorpresa en un recién ascendido en Chile
Campeonato Nacional

Otro fichaje sorpresa en un recién ascendido en Chile

¿Qué fue de Cristian Gutiérrez, el chileno nominado por Canadá?
Copa América USA 2024

¿Qué fue de Cristian Gutiérrez, el chileno nominado por Canadá?

El once ideal del Súper Deportes Concepción lleno de fichajes
Mercado de fichajes 2026

El once ideal del Súper Deportes Concepción lleno de fichajes

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo