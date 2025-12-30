Uno de los equipos que dejó una pésima cara en la segunda rueda de la Liga de Primera 2025 fue Unión La Calera, que se salvó del descenso gracias a su positiva campaña en el arranque.
El equipo cementero quiere dejar atrás su pésimo cierre de año y ya está pensando en 2026, por lo que dio a conocer a sus cuatro primeras incorporaciones para su plantel.
Los caleranos ratificaron al entrenador Martín Cicotello para 2026 y ya tiene caras nuevas, con un ex seleccionado canadiense como la gran sorpresa entre sus fichajes.
ver también
Mercado de fichajes: Alexander Oroz se va de Colo Colo y llega a equipo que peleó el descenso
Los cuatro primeros fichajes de Unión La Calera
Unión La Calera refuerza su banca izquierda con el lateral Cristián Gutiérrez, formado en Colo Colo y con un último paso en Deportes La Serena.
El ex seleccionado canadiense llega al elenco del cemento a sus 28 años tras sus pasos por Colo Colo, Unión Española, Huachipato, Vancouver, Toronto, Universidad de Concepción y La Serena.
La Calera confirma a sus nuevos jugadores.
La Calera también se reforzó con jugadores con pasado en Universidad de Chile, puesto que confirmó las contrataciones de Yerko Leiva y Matías Campos López.
Además, el nuevo portero de los caleranos será el argentino Nicolás Avellaneda, con pasos en Chile por San Luis y Cobreloa.
ver también
Desde River a Collao: Deportes Concepción confirma a su duodécimo refuerzo para 2026