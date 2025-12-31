Universidad de Chile junto con la llegada de Francisco Meneghini, también oficializó el regreso de Federico Martorell al club. Un nombre poco recordado para muchos.

El Romántico Viajero inicia una nueva era con el arribo de Paqui, quien intentará mantener los buenos resultados obtenidos por Gustavo Álvarez. Claro que también le tocará hacerse cargo de la grande deuda de su antecesor, que es el título de la Liga de Primera.

La vuelta de Federico Martorell a U. de Chile

Como parte del cuerpo técnico de Francisco Meneghini, llega a Universidad de Chile Federico Martorell. El argentino de 44 años ya venía trabajando con Paqui en O’Higgins, por lo que seguirá sus pasos hacia el CDA.

Lo que no muchos saben o recuerdan, es que Martorell sabe muy bien lo que es el Romántico Viajero. En su pasado como defensor, llegó al Bulla como refuerzo en el torneo de Apertura de 2007, cuando el club estaba en quiebra y había más problemas que dinero. “Federico Martorell que también jugó en el club, entonces creo que tenemos la capacidad”, lo presentó Meneghini ante la prensa.

Si bien se ganó la titularidad, pasó sin pena ni gloria por el Caracol Azul, por lo que tras solo seis meses terminó partiendo. También jugó en Chile en O’Higgins, Cobresal y San Luis. De hecho, con los Mineros ganó el recordado torneo de Clausura 2015.

Federico Martorell fue formado en Newell’s Old Boys y también pasó por el fútbol de Perú, Grecia, Chipre y Venezuela. Además, fue dirigido por Jorge Sampaoli en Coronel Bolognesi y enfrentó a Colo Colo en la Copa Sudamericana 2006.

Ahora Martorell regresa a Universidad de Chile, esta vez no al Caracol, sino que al CDA. De la mano de Meneghini, intentará como entrenador dejar una huella más profunda que la escrita como jugador.