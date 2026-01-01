El mercado de fichajes de la temporada 2026 tiene como protagonista a Lucas Assadi, el volante de Universidad de Chile que quiere venir a buscar el Atlético Mineiro de Brasil.

El interés de Jorge Sampaoli no es inusual, teniendo en cuenta la calidad del jugador formado en los azules, donde hay otro ex DT del club que aplaude su repunte.

Fue Víctor Hugo Castañeda quien conversó con el programa “Grítalo América” de radio ADN, donde incluso recordó una particular anécdota en la carrera de Assadi en la U.

Todo, porque reveló que una vez se encontró con la mamá del jugador en Coquimbo y le hizo mandar un mensaje a su hijo: “Pero por favor que despierte”.

Lucas Assadi fue figura en la U en la segunda parte de 2025 con la camiseta azul. Foto: Javier Vergara/Photosport

¿Qué le dijo Víctor Hugo Castañeda a la mamá de Lucas Assadi?

Víctor Hugo Castañeda contó la debilidad por el talento de Lucas Assadi, donde lo defa feliz el repunte que ha tenido en Universidad de Chile, lo que lo tiene como protagonista.

“Creo que Assadi es un jugador que tiene una habilidad y tiene un talento que a mí me bebiera gustado tener, tiene ese talento, esa habilidad en el uno contra uno, que es notable“, explicó.

Pero el ex volante azul guarda una anécdota que tiene que ver con la mamá de Lucas Assadi, cuando le hizo un pequeño tirón de orejas, pero para hacer reaccionar a su hijo.

“Dígale a su hijo que si él no despierta, va a pasar por el fútbol sin pena ni gloria. Tiene un talento que me encantaría haber tenido la mitad. Pero por favor que despierte”, detalló.

Por lo mismo, cree que este despertar que tuvo en la segunda parte de 2025 es muy bueno para la U, pero también para su carrera deportiva.