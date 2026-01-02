Universidad de Chile tuvo el primer entrenamiento bajos las órdenes del nuevo técnico Francisco Meneghini, donde citó a 22 juveniles del club para conocerlos dentro de la cancha.

Si bien la idea era ver quiénes podrán competir por un puesto en su equipo, además por la regla del Sub 21, hubo una tremenda sorpresa que impactó a más de alguno de los jugadores.

Por las fotografías publicadas en las redes sociales de Universidad de Chile se pudo ver la presencia del capitán del equipo, Marcelo Díaz, quien fue parte de la primera charla en el CDA.

El capitán de los azules se operó en el periodo de vacaciones y también prepara de buena manera su regreso a los entrenamientos en la pretemporada, el próximo 5 de enero.

Marcelo Díaz estuvo en el primer día de trabajo de Paqui Meneghini en la U. Foto: U de Chile

¿Por qué estaba Marcelo Díaz en el entrenamiento de U de Chile?

Francisco Meneghini ha sido enfático en el tema de los referentes del plantel de Universidad de Chile, donde ha puesto como ejemplo a las figuras de Marcelo Díaz y Charles Aránguiz.

Por lo mismo, fue clave en el primer día de trabajo en el Centro Deportivo Azul la presencia del capitán del equipo, que será fundamental en el trabajo con los jóvenes talento del club.

Hay que recordar que en vacaciones Marcelo Díaz tuvo una pequeña operación, por lo que ha estado trabajando en su recuperación, la misma que no le permitió jugar en la despedida de Walter Montillo.

Universidad de Chile completó su primer entrenamiento de la mano del técnico Francisco Meneghini, en el Centro Deportivo Azul.

Una práctica, que se repetirá sábado y domingo, puntualizada en los juveniles que tiene el club, para analizar su rendimiento y tomar una decisión de los que serán parte del primer equipo.

Pero hubo una sorpresa en el primer trabajo bajos las órdenes de Paqui Meneghini, porque también estuvo el capitán Marcelo Díaz.

Si bien el grueso del plantel está citado para el lunes 5 de enero, el referente azul compartió por unos momentos con sus compañeros.

Esto se debe a que fue operado durante sus vacaciones y realiza su recuperación en el CDA, junto a los especialistas del club.

“Chelo Díaz se reintegró con anticipación para continuar con su rehabilitación, tras una cirugía de resección de exostosis de calcáneo del talón izquierdo, realizada a finales de la temporada pasada”, explicaron desde el club.

Mira los detalles:

