Colo Colo debutó en la pretemporada 2026 con triunfo por penales contra Olimpia de Paraguay en Montevideo, Uruguay, amistoso disputado en el marco de la Serie Río de La Plata. En el Cacique, Fernando Ortiz revolucionó la defensa con línea de tres y Arturo Vidal como líbero.

Para la posteridad quedó un contragolpe de Olimpia que no terminó en gol gracias al gran achique de Fernando De Paul. En la jugada, un balón a la espalda de Arturo Vidal y la velocidad de Adrián Alcaraz evidenció la lentitud del bicampeón de América con la selección chilena.

Patricio Yáñez abordó la jugada y lentitud de Vidal, cuestionado desde hace algún tiempo por su edad y aporte. Sin embargo, y más allá de la crítica, el otrora delantero cree que no está dicha la última palabra y el Rey Arturo puede adaptarse al puesto a medida que suma minutos en la función.

Pato Yáñez y Vidal: “He visto líberos lentos”

“Los primeros 15 minutos de Colo Colo fueron malos, lo superó Olimpia. Después encontró cierto equilibrio, en el segundo tiempo fue mejor Colo Colo. Pero lo más llamativo para mí, más allá de la proyección de quién va a ser titular, es Vidal jugando de líbero en línea de tres“, dijo Yáñez en Deportes en Agricultura.

Vidal titular en el primer partido de Colo Colo 2026… como líbero.

Agrega que “en espacio abierto se lo llevaron en velocidad dos o tres veces. Queda expuesto a aquello. He visto hartos líberos que no son rápidos, pero tienen buen manejo del puesto. Esa función es de mucho hablar y conocer tus defectos, conocer cómo te ataca el rival, si elabora o es ataque directo“.

“Es el primer amistoso, de acá al próximo miércoles podríamos tener más conceptos para proyectar lo que será el campeonato. Pero me parece que Colo Colo cumplió para ser el primer partido del año. Estamos en plena pretemporada”, sentenció Yáñez.

El próximo desafío amistoso de pretemporada de Colo Colo será este domingo 18, contra Alianza Lima, también por la Serie Río de La Plata.