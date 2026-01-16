Colo Colo vivió una llamativa situación en su primer partido del torneo amistoso Serie Río de La Plata en Uruguay, en donde empató sin goles ante Olimpia y luego venció en los penales.

Todo, porque pese a que Arturo Vidal fue titular en el compromiso jugado en Montevideo, el capitán del equipo fue el portero Fernando De Paul, quien terminó siendo figura.

Con Esteban Pavez en el banco de suplentes, a los hinchas les llamó la atención la señal que manda el técnico Fernando Ortiz, lo que puede impactar en el desarrollo del King en la temporada.

Así también lo entiende Nicolás Peric, quien asegura que si bien pudo ser algo sólo por este partido, puede ser un mensaje que Vidal no estará siempre en Colo Colo.

Pavez partió desde la banca por lo que la jineta era para Vidal, aunque la llevó el portero De Paul. Foto: FocoUy/Photosport

¿Quién es el capitán de Colo Colo?

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde Nicolás Peric entró al debate de la situación de la jineta de capitán en Colo Colo, donde Vidal queda desplazado por Fernando De Paul.

“Después entra Pavez y le pasa la jineta De Paul, eso es demostrar la confianza en el arquero, el tiempo que lleva y es decir usted va a jugar y el otro quizás no va estar siempre dentro de la cancha, las señales son confusas”, explicó el ex portero.

En ese sentido, puso una alerta en los hinchas albos de lo que puede venir en el próximo partido: “Si el otro partido es De Paul otra vez, demuestra lo que puede pasar con Vidal”.