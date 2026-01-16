Nicolás Peric aprovechó un minuto en el programa “Pauta de Juego” para aclarar una situación vivida en la semana con Lucas Cepeda, que finalmente se transformó en una polémica en Colo Colo.

Esto, porque el ex arquero mencionó detalles de un encuentro que tuvo con el gran valor de los albos, donde le habría manifestado la intención de salir de Colo Colo, que había una oferta y que ya estab desgastado.

Algo que generó la rabia de los hinchas albos, quienes le reclamaron al jugador formado en Santiago Wanderers, quien tuvo que salir a dar explicaciones en sus redes sociales.

Por lo mismo, Peric, que estuvo de conductor del programa, se tomó un tiempo para aclarar, donde se cuadró con Cepeda: “Si no lo dijo, no lo dijo así de sencillo”.

Lucas Cepeda busca la salida de Colo Colo ante una nueva oferta. Foto: Diego Martin/Photosport

Nicolás Peric pide alerta en Colo Colo por Cepeda

Nicolás Peric se mostró molesto por la situación que vivió en la semana, donde quedó en medio de una polémica por la situación de Cepeda, donde desde el propio Colo Colo han confirmado que tiene ofertas.

“Quiero aclarar lo que pasó con Cepeda. Siempre digo que para mi el futbolista es sagrado, absolutamente”, comenzó su explicación para poder dar un contexto a su postura.

“A pesar de darme cuenta al último tiempo de mi carrera que los futbolistas son poco hombres, en algunos casos, y eso siento que me desmotivó para no jugar más al fútbol, donde muchos quieren estar cerca del DT para asegurar contratos. Yo luchaba en un vestuario solo y eso me quitó las ganas. La gente del ultimo año le agradezco o todavía jugaba”, detalló.

Por lo mismo, asegura que respeta lo que dijo Cepeda, aunque puso una alarma en Colo Colo: “Como los jugadores son sagrados, si no lo dijo, no lo dijo así de sencillo”

“Después ambas posturas están perfectas. Colo Colo por defender su interés e indudablemente cuando un jugador está en puerta de salida y no resulta una, dos, tres, hay una desmotivación y sensaciones difícil de contener”, profundiza.

“Yo interpreté mal entonces, pero tienes a tu valor más importante en lo económico y futbolístico no estando feliz. Eso es notorio en un estado de ánimo en un un jugador que quiere dar un salto y su pensamiento esté en eso. No es fácil concentrarse cuando tu futuro depende de otra persona”, finalizó.