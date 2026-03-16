Universidad de Chile alista la nómina de candidatos para ser su próximo entrenador, de manera que pueda ser el nuevo líder en el cargo que dejó disponible Francisco Meneghini.

Uno de los que ha sumado fuerzas de última hora es Eduardo Berizzo, el ex entrenador de la selección chilena que suma bonos para vestirse con el buzo azul de la U.

Eso sí, en el directorio guardan reparos por ese fallido proceso en la Roja, que significó su renuncia al cargo en las Eliminatorias, que deja grandes dudas sobre su momento actual.

Es más, fue Nicolás Peric quien asegura que es imposible que quiera venir, recordando un asqueroso momento que vivió con el DT de Chile que lo marcó para siempre.

Eduardo Berizzo renunció al cargo en la selección chilena. Foto: Andres Pina/Photosport

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Nico Peric revive asqueroso momento con Berizzo en Chile

Fue en el programa “Pauta de Juego” donde el ex arquero recordó el incómodo momento que marcó a Eduardo Berizzo, que fue clave para decidir dar un paso al costado en la selección chilena y que ahora puede pesar en la U.

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“Por una cuestión personal, acuérdense de lo que fue acá en Chile que lo tiene complicado, acuérdate que terminó mal no te acuerdas que hasta le tiraron escupos, un nivel de ordinariez”, recordó Peric.

En ese sentido, más allá de otros nombres, asegura que la opción de Berizzo y otros dependerá de cuánto quiera poner la U sobre la mesa, con un mensaje a los hinchas.

“Sí, es buen nombre, pero va depender de las arcas. No se olviden nunca que la U es una empresa, nunca se olviden de eso”, finalizó.

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