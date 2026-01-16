Mucho revuelo provocaron las declaraciones de Nicolás Peric sobre Lucas Cepeda hace un par de días, en las que el ex portero señalaba que el jugador de Colo Colo le dijo que está buscando imperiosamente su salida del Cacique.

Cepeda negó esa información, manifestando que no está cansado en el Monumental, aunque la duda quedó instalada. Y Peric, lejos de echar pie atrás, insiste en que su paso a Europa es inminente.

Peric insiste que Cepeda irá “ahora” a Europa

En ESPN analizaban el duelo de Colo Colo ante Olimpia y ahí dejó en claro que Cepeda debe mejorar su juego para que pueda triunfar en el Viejo Continente.

“Tuvo dos, una que rebota en un defensa y pega en el palo y otra que está bien el arquero. Tiene que ponerle más cosas a su fútbol, porque en Olimpia no lo conocen, pero acá en el fútbol chileno saben que va a ir para la izquierda”, dijo Peric en primera instancia.

Cepeda puede dejar Colo Colo en este mercado

Luego indicó que “tiene que ir agregándolo. Cuando se vaya a Europa ahora tendrá la obligación de agregarle más cosas”, fueron las palabras del ex golero de la selección chilena que dan cuenta que luego estará en una liga más importante.

Publicidad

Publicidad

Le tiró las orejas además por ser muy individualista muchas veces. “Cuando pasa Matías Fernández no se la da, no piensa en habilitar, está jugando él. Por eso no tiene pasada Fernández”, agregó.

ver también “Jamás…”: la furiosa respuesta de Lucas Cepeda a Nicolás Peric tras rumores de salida de Colo Colo

Cepeda sigue concentrado con el equipo en Montevideo de cara a lo que será el duelo de este domingo, ante Alianza Lima, en la Serie Río de La Plata.