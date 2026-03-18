Falló penal clave en final y ahora celebra “escritoriazo” en plena Champions League

Escándalo de palabras mayores ha generado la definición de la Copa Africana de Naciones. Esto debido a que tras meses de su final, se decidió cambiar al campeón. En lo que ha sido catalogado como un nuevo “escritoriazo”.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) realizó un nuevo comité este martes y abordó la reacción de Senegal que se retiró de la cancha por 15 minutos. Esto el penal que se le cobró a Marruecos.

ver también Secretariado marroquí: la Copa Africana de Naciones se define desde el escritorio y tiene nuevo campeón

El adiestrador Pape Thiaw le pidió a sus jugadores que se retiraran. Lo que desató un caos en el estadio y que casi provoca el ingreso de los hinchas en el Prince Moulay Abdellah Stadium.

El tema es que Brahim Díaz falló el remate desde los doce pasos. Al intentar imitar a Mayer Cándelo, su disparo fue atrapado por Edouard Mendy. Tras ello, en el tiempo suplementario fue Pape Gueye el héroe de Senegal y marcó el 1-0 que les dio el título.

La celebración de Brahim Díaz

Así las cosas, la CAF revocó la resolución del partido y confirmó que Marruecos es el campeón. Pese a ganar 1-0 en cancha, a Senegal se le declaró “perdedor por incomparecencia en la Final”. Es decir: por abandonar la cancha. Lo que se basó en el artículo 82 del reglamento.

Lo llamativo fue la reacción de Brahim Díaz, quien se enteró en pleno partido de Champions League. El jugador Del Real Madrid fue parte del triunfo por 2-1 ante Manchester City y avanzó a cuartos de final.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Sin embargo, la alegría fue el doble ya que pasó de ser villano a héroe en Marruecos. Por lo que gracias al escritorio ahora sumó su primer título con la selección de Marruecos.

Lo que quedó registrado cuando un hincha le avisó a Díaz del título. Incluso llamó la atención que más allá de que se decidió en un escritorio, el volante celebró con todo y hasta perdió de vista el duelo que disputaba su equipo en el Etihad Stadium.

Publicidad

Publicidad

En resumen: