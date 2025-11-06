La selección de Marruecos se metió en el corazón de los chilenos tras lo ocurrido en el Mundial Sub 20, torneo en el que se proclamaron campeones tras ganarle a Argentina en la final.

El elenco africano demuestra mucho poderío en el fútbol internacional, pues también fue semifinalista en Qatar 2022. Sin embargo, hoy tuvo una caída bastante dura.

Esto porque en el Mundial Sub 17 perdieron 6-0 ante Portugal en la segunda fecha del Grupo B, quedando prácticamente eliminado del certamen internacional.

Esto debido a que en la primera jornada habían caído por 2-0 contra Japón. Por lo mismo es que quedaron últimos de su zona, incluso por detrás de Nueva Caledonia.

En esta jornada, el cuadro oceánico igualó 0-0 ante los nipones y aún sueña con clasificar a los 16vos de final del torneo, ya que en la última fecha enfrentarán justamente a Marruecos.

De esta forma, el grupo quedó liderado por Portugal con 6 puntos, seguido de Japón con cuatro unidades, Nueva Caledonia con uno y Marruecos que marcha zapatero.

Bolivia casi eliminado

Otro elenco que no ha sumado puntos en el torneo es Bolivia, quien cayó por segundo partido consecutivo en el Grupo A del Mundial Sub 17.

El cuadro altiplánico fue barrido por Italia, que le propinó una goleada muy dura al vencerlo por 4-0. Anteriormente había perdido contra Sudáfrica por 3-1.

De esta manera, Italia marcha primero con 6 puntos, luego viene Sudáfrica con 4 puntos, Qatar con 1 unidad y Bolivia sin sumar hasta el momento.