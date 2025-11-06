Uganda desafía a Chile en el Mundial Sub 17: “Volveremos más fuerte”

La selección chilena sub 17 comenzó con el pie izquierdo el Mundial en Qatar. El elenco dirigido por Sebastián Miranda perdió por 2-0 ante Francia y ahora está obligado a sumar en las dos fechas restantes de la fase de grupos, para al menos soñar con el tercer puesto.

El tema es que su rival lo pasó aún peor que la Roja. Esto debido a que Uganda mantuvo la ventaja por gran parte del encuentro ante Canadá. Sin embargo, en los minutos finales y con un penal incluido, el elenco de “The Canucks” se quedó con el triunfo por 2-1.

Por lo que el elenco afrícano no tiene margen de error, y ahora avisa a la Rojita para el duelo de este sábado.

“A veces, cuando concedes goles en jugadas a balón parado en las que has estado trabajando, y has estado en desventaja, puede que no veas los resultados en el siguiente partido”, lamentó el DT Brian Ssenyondo tras la derrota en el debut.

Ante esto enfatizó que ahora van por los primeros tres puntos ante Chile. “Mejoraremos en las jugadas a balón parado. Estoy seguro de que volveremos más fuertes y creo que lograremos nuestro objetivo”, enfatizó en zona mixta.

¿Dónde ver Chile vs Uganda gratis por el Mundial Sub 17?

La selección chilena vuelve a jugar en el Mundial Sub 17 este sábado 8 de noviembre. El equipo de Seba Miranda se mide ante Uganda por la segunda fecha del grupo K a las 9:30 horas. El partido será transmitido por DSports y se podrá ver gratis en Chilevisión. A esto se suma las opciones vía streaming en chilevisión.cl, MiCHV y la aplicación DGO.

