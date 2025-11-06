Un traspié sufrió la selección chilena Sub 17 en el Mundial de la categoría que se disputa estos días en Qatar. La Roja, dirigida por Sebastián Miranda, debutó ante el rival más fuerte del grupo K, Francia, y cayó inapelablemente por 2-0 el pasado miércoles.

Pese al mal resultado, el futuro del equipo nacional aún no está comprometido. El nuevo formato del certamen permite la clasificación de hasta ocho de los doce terceros lugares, aunque esto obliga al “Equipo de Todos” a sumar sí o sí en esta segunda jornada.

Esto porque la selección nacional enfrentará a Uganda, combinado que también perdió en su debut ante Canadá. Por lo mismo, este partido será clave para definir al tercero momentáneo del grupo y a quien mantendrá opciones concretas de avanzar a la fase final del torneo.

En este contexto que nos adelantamos unos días a este crucial encuentro y consultamos a la Inteligencia Artificial por un pronóstico exacto del partido. Esto nos respondió.

La predicción de la IA para Chile vs. Uganda por el Mundial sub-17

ChatGPT analizó el duelo que protagonizarán ambas selecciones por la fecha 2 del Grupo K y determinó que el resultado exacto sería un sorpresivo (y poco favorable) empate, indicando: “De acuerdo a lo analizado, mi pronóstico para este duelo entre Chile y Uganda Sub-17 se tiñe de tensión. Ambos llegan con estilos opuestos: los africanos con potencia y vértigo; los chilenos, con más orden, pero poca eficacia frente al arco”, comenzó señalando la inteligencia artificial.

Luego, agregó: “Mi predicción es Chile 1 – 1 Uganda”.

La IA además precisó que Chile no llega como favorita a este encuentro, señalando: “se estima que Uganda es favorita, pero Chile puede alcanzar un empate gracias a la presión del torneo y la necesidad de sumar”.

Eso sí, hizo un reparo que a considerar: “La Roja ha mostrado dificultades para anotar y conseguir triunfos en este torneo hasta ahora”, dejando abierta la incertidumbre sobre su continuidad en el certamen.

La IA predice un empate entre La Roja sub 20 y Uganda por la fecha 2 del Mundial de Qatar 2025.

Probabilidades de triunfo según la IA

En cuanto a las opciones de cada equipo, la herramienta otorga amplio favoritismo a Uganda, estimando un 65 % de probabilidad de victoria -mucho mayor que a Francia en su momento incluso-, un 25 % de posibilidades de empate y apenas un 10 % de opciones a La Roja de lograr el triunfo.

¿Cuándo juega Chile vs. Uganda por el Mundial Sub 17?

El enfrentamiento por la fecha 2 del grupo K del Mundial Sub 17 entre Chile vs. Uganda se juega este sábado 8 de noviembre a partir de las 09:30 AM horas de Chile.