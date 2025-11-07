Es tendencia:
Mundial Sub-17

¿El de La Roja? CHV confirma el partido que transmitirá en vivo del Mundial Sub-17

El canal dueño de los derechos de la cita planetaria, confirmó que duelo de la fecha 2 transmitirá este fin de semana.

Por Franco Abatte

La Roja vuelve a la competencia este sábado ante Uganda.
© Marcus Ulmer - Comunicaciones FFCHLa Roja vuelve a la competencia este sábado ante Uganda.

Este fin de semana continúa la acción del Mundial Sub-17 de Qatar 2025, torneo que cuenta con la participación de la selección chilena y cuya transmisión en Chile está a cargo de CHV, tal como ocurrió con los duelos de las Eliminatorias pasadas y el Mundial Sub-20 jugado en tierras nacionales.

Sin embargo, la señal ubicada en el ex edificio de Machasa no transmite la totalidad de los encuentros del certamen, sino solo algunos de ellos. Es en ese contexto que, recientemente, el canal confirmó cuál será su tercer partido en emitir, tras haber transmitido el debut del Mundial y el primer encuentro de La Roja.

Se trata de nada menos que del segundo partido de la selección chilena en la cita planetaria. En esta oportunidad, los dirigidos por Sebastián Miranda disputarán un duelo clave para la clasificación frente a la selección africana de Uganda, equipo que justamente viene de caer en su estreno ante Canadá.

CHV confirma transmisión de Chile vs. Uganda por el Mundial Sub-17

La emisora confirmó a través de su sitio web que transmitirán completamente en vivo el duelo entre Chile vs. Uganda que animan este sábado 8 de noviembre a partir de las 09:30 horas de Chile.

La transmisión será a través de las pantallas de Chilevisión por TV, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV – Televisión por cable:
VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
ENTEL: 66 (HD)
CLARO: 55 (SD)
GTD/TELSUR: 27 (SD)
MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
TU VES: 57 (SD)
ZAPPING: 21 (HD)

Adicionalmente, podrás ver este encuentro en vivo y exclusivamente de forma ONLINE a través de las siguientes plataformas; MiCHV, también en DGO, Prime Video, Pluto TV, además de la señal de TV de DSports, exclusiva de DirecTV.

La Roja buscará su primer triunfo en el Mundial Sub-17. (Foto: Marcus Ulmer – Comunicaciones FFCH)

La Roja buscará su primer triunfo en el Mundial Sub-17. (Foto: Marcus Ulmer – Comunicaciones FFCH)

Tabla de posiciones del grupo K del Mundial sub-17 2025:

