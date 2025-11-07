Es tendencia:
¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Uganda por el Mundial Sub 17

La Roja espera consolidar su primer triunfo este fin de semana en Qatar.

Por Franccesca Arnechino

La Selección Chilena tuvo un amargo debut en el Mundial Sub 17 perdiendo por 2-0 contra Francia en Qatar y este fin de semana, tendrán otra oportunidad frente a Uganda, en el marco de la segunda fecha del Grupo K.

Partido clave para que Chile siga en el torneo, que este año tiene un formato distinto: participan 48 selecciones, y las dos mejores de cada grupo avanzan directamente y los ocho mejores terceros -de un total de doce grupos- también conseguirán un lugar en la fase final.

¿Dónde ver a Chile vs. Uganda EN VIVO por el Mundial Sub 17?

Chile vs. Uganda, juegan este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile, en el Aspire Zone – Pitch 8, por la segunda jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)
