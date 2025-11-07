La Selección Chilena tuvo un amargo debut en el Mundial Sub 17 perdiendo por 2-0 contra Francia en Qatar y este fin de semana, tendrán otra oportunidad frente a Uganda, en el marco de la segunda fecha del Grupo K.

Partido clave para que Chile siga en el torneo, que este año tiene un formato distinto: participan 48 selecciones, y las dos mejores de cada grupo avanzan directamente y los ocho mejores terceros -de un total de doce grupos- también conseguirán un lugar en la fase final.

¿Dónde ver a Chile vs. Uganda EN VIVO por el Mundial Sub 17?

Chile vs. Uganda, juegan este sábado 8 de noviembre a las 09:30 horas de Chile , en el Aspire Zone – Pitch 8, por la segunda jornada del Grupo K.

Los partidos de La Roja de Sebastián Miranda irán en vivo por TV en CHV y de forma ONLINE por las plataformas digitales como www.chilevision.cl o la app MiCHV.

Además, podrás verlo en la señal de DSports (610/1610) y de manera online a través en Pluto TV, por el servicio de streaming en Amazon Prime Video y en la plataforma de DGO.

En los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV (Televisión por cable)

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

