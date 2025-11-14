Este sábado, el mundo del fútbol acaparará las pantallas con una cartelera emocionante que incluye grandes encuentros de diferentes tipos de competición. En nuestro país, uno de los duelos que genera mayor expectativa es el amistoso de la Selección Chilena que se medirá frente a su par de Rusia en la ciudad de Sochi.
Sin embargo, además de los compromisos amistosos de selecciones, la jornada estará cargada de acción de carácter oficial. Habrá partidos importantes por las Eliminatorias europeas al Mundial 2026 y encuentros claves de la cita planetaria Sub-17 y también grandes duelos de ligas locales, como la Primera División de Argentina, el vibrante Brasileirao y la segunda división del fútbol chileno.
Conoce todos los detalles de estos imperdibles duelos, incluyendo sus horarios, la transmisión y mucha más información, a continuación, en RedGol.
Agenda de partidos del sábado 15 de noviembre
Amistosos Internacionales
- 12:00 horas – Rusia vs. Chile. Transmiten Chilevisión, Chilevisión Web, YouTube Chilevisión, ESPN, Disney+ Estándar y Disney+ Premium.
- 12:00 horas – Colombia vs. Nueva Zelanda. Transmiten DGO, Amazon Prime Video, DSports (610/1610).
- 13:00 horas – Brasil vs. Senegal. Transmite Disney+ Premium.
- 19:00 horas – Estados Unidos vs. Paraguay. Transmite Disney+ Premium.
Eliminatorias UEFA Mundial 2026
- 11:00 horas – Kazajistán vs. Bélgica. Transmiten Disney+ Premium, Disney+ Estándar y ESPN 3.
- 14:00 horas – Georgia vs. España. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
- 14:00 horas – Turquía vs. Bulgaria. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Chipre vs. Austria. Transmite Disney+ Premium.
- 14:00 horas – Liechtenstein vs. Gales. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Eslovenia vs. Kosovo. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Bosnia vs. Rumanía. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Dinamarca vs. Bielorrusia. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Grecia vs. Escocia. Transmite Disney+ Premium.
- 16:45 horas – Suiza vs. Suecia. Transmiten Disney+ Premium y ESPN 2.
Mundial Sub 17 FIFA
- 09:30 horas – Corea del Sur vs. Inglaterra. Transmite DGO.
- 09:30 horas – Senegal vs. Uganda. Transmite DGO.
- 10:00 horas – Italia vs. República Checa. Transmite DGO.
- 10:30 horas – Japón vs. Sudáfrica. Transmite DGO.
- 11:45 horas – Alemania vs. Burkina Faso. Transmite DGO.
- 12:15 horas – Venezuela vs. Corea del Norte. Transmite DGO.
- 12:45 horas – Croacia vs. Uzbekistán. Transmite DGO.
- 12:45 horas – Austria vs. Túnez. Transmite DGO.
2° división de España
- 12:00 horas – Albacete vs. FC Andorra. Transmite Disney+ Premium.
- 17:00 horas – Racing Santander vs. Granada CF. Transmite Disney+ Premium.
2° división de México – Cuartos de Final
- 20:00 horas – Atlante vs. Tepatitlán FC. Transmite Disney+ Premium.
- 22:00 horas – Irapuato vs. Mineros de Zacatecas. Transmite Disney+ Premium.
Primera División Argentina
- 17:00 horas – Aldosivi vs. San Martín SJ. Transmite TyC Sports Internacional.
- 19:15 horas – San Lorenzo vs. Sarmiento. Transmite TyC Sports Internacional.
- 21:30 horas – Independiente vs. Rosario Central. Transmite Disney+ Premium.
Segunda División de Chile
- 12:00 horas – San Antonio Unido vs. General Velásquez. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Deportes Melipilla vs. Real San Joaquín. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – General Velásquez vs. Trasandino. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Deportes Linares vs. Deportes Puerto Montt. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Provincial Ovalle vs. Brujas de Salamanca. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Trasandino vs. Provincial Ovalle. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Real San Joaquín vs. Concón National. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Brujas de Salamanca vs. Provincial Osorno. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Deportes Rengo vs. Deportes Linares. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Provincial Osorno vs. Santiago City. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Santiago City vs. Deportes Melipilla. Transmite La Liga 2D.
- 12:00 horas – Concón National vs. Deportes Rengo. Transmite La Liga 2D.
Brasileirao
- 18:30 horas – Sport Recife vs. Flamengo. Transmite Fanatiz.
- 21:00 horas – Santos vs. Palmeiras. Transmite Fanatiz.