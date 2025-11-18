El Brasileirao está al rojo vivo, donde comenzó la recta final de su edición número 70, donde hay chilenos en competencia y se definirá al campeón, pero también al club que perderá la categoría. Y considerando la gran cantidad de seguidores de la primera división de Brasil, hay un canal que confirmó la transmisión de partidos claves.

Canal 13 transmitirá los duelos más esperados de uno de los campeonatos más intensos de Latinoamérica, partiendo donde militan chilenos como Alexander Aravena y Jean Meneses, quienes junto a Gremio y Vasco da Gama protagonizarán uno de los duelos más esperados de la nueva fecha.

¿Dónde y a qué hora ver el Brasilerao en Chile?

Este miércoles 19 de noviembre a las 21:30 horas, la app 13go llevará en directo el compromiso entre Gremio y Vasco da Gama en el Arena do Gremio, en Porto Alegre, válido por la fecha 34. Luego de “Teletrece Central”, el partido también será emitido por la Seña 2 del 13, TV13 también en directo.

Mientras que el domingo 23, tanto T13 como 13GO transmitirán desde las 16:00 horas el encuentro entre São Paulo y Juventude. Ambos partidos contarán con el relato de Ignacio Valenzuela y los comentarios de Juan Cristóbal Guarello.

El presente de los chilenos en Brasil

En esta etapa decisiva, todos los equipos buscan llegar con vida a la lucha por el título, liderado actualmente por Flamengo, Palmeiras y Cruzairo.

São Paulo y Vasco de Gama, este último con el chileno Jean Meneses como una de sus figuras, se ubican en las posiciones 9 y 11, con 45 y 42 puntos respectivamente, clasificando por ahora a la Copa Sudamericana.

Gremio, club donde milita en chileno Alexander Aravena, marcha en el puesto 14 con 40 unidades y sigue luchando por ingresar a alguna de las competencias internacionales.

Por su parte, Juventude, está obligado a sumar unidades para evitar el descenso, ya que solo registra 32 puntos, ubicándose en el lugar número 18.