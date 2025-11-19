La Liga de Primera aún no termina, pero las aguas no están calmadas para Colo Colo. Tras un año para el olvido, el club ya comenzó a mover las piezas en las oficinas para definir qué jugadores parten, quiénes siguen y cómo encarar el 2026, temporada en la que esperan sanar las heridas que dejó un trágico 2025.

En ese contexto, se conoció que uno de los jugadores más importantes del Cacique en los últimos años podría partir en las próximas horas. Se trata de Alan Saldivia, defensor charrúa que estaría viviendo sus últimos momentos en Macul con un interés que traspasa fronteras.

Alan Saldivia entre Estados Unidos y Brasil para el 2026

El defensa uruguayo se encuentra actualmente lesionado y en fase de recuperación. Sin embargo, el interés por él no ha disminuido. Al recientemente conocido interés de la MLS, ahora se suma la información desde Brasil de que Vasco da Gama volvería a la carga.

En concreto, fue el medio partidario Estagiario do Vasco en X quien informó que el club volvió a poner los ojos en Saldivia para el próximo mercado, apuntándolo como prioridad.

“(Vasco) ha intensificado su planificación para la próxima temporada y ya trabaja entre bastidores para reforzar la plantilla (…) Uno de estos nombres es Alan Saldivia, defensa de Colo-Colo”, señalaron en un tweet.

Tras ello, añadieron que el fichaje del defensor incluso cuenta con la aprobación del director técnico del cuadro carioca: “El defensa vuelve a estar en el centro de las discusiones dentro del departamento de fútbol y cuenta con la plena aprobación del entrenador Fernando Diniz, quien lo considera ideal para el estilo de juego del equipo”, cerraron.

Vasco da Gama había intentado fichar a Alan Saldivia en el pasado. Sin embargo, Colo Colo le bajó el pulgar a la operación cuando todo parecía encaminado, lo que provocó descontento tanto en el club brasileño como en el propio jugador, quien ha tenido un rendimiento cuestionado durante este 2025.

Los números de Alan Saldivia en 2025

A pesar de estar actualmente fuera por lesión, Alan Saldivia disputó una considerable cantidad de minutos y partidos esta temporada. En total, sumó 2.486 minutos repartidos en 29 encuentros: 18 por la Liga de Primera, seis en la fase grupal de la Copa Libertadores y otros 5 por Copa Chile.

