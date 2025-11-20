Colo Colo quiere dejar atrás el magro año del Centenario y ante la casi segura continuidad de Fernando Ortiz en la banca, ahora alistan el plantel 2026. Para eso, pusieron su mirada en el fútbol argentino, aunque con sangre chilena.

Es que conocido ha sido el interés de los albos por renovar la defensa, considerando que Sebastián Vegas no convenció y partirá del equipo. Por eso, su principal candidato es otro chileno al otro lado de la cordillera.

“Matías Catalán es prioridad para Colo-Colo de cara al 2026. El defensa de Talleres todavía tiene un año más de contrato con el cuadro Argentina“, partió contando Cristián Alvarado, periodista de Radio ADN.

Colo Colo pone la billetera con todo en Argentina

No solo Matías Catalán es el refuerzo que miran en Colo Colo para el 2026 en el fútbol argentino. Es que otro cotizado ex seleccionado nacional es del interés del Cacique para el próximo mercado de pases: Diego Valdés.

Según la misma fuente citada con ojos en el Estadio Monumental, “Diego Valdés también sigue en el radar de la dirigencia de ByN para reforzar a los albos (contrato vigente por dos años en Vélez Sarsfield)”.

El formado en Audax ya había sonado antes en Macul, cuando su pase pertenecía al América de México. Por ahora, viene saliendo de una lesión y sumó minutos en el reciente empate del Fortín ante River Plate.

Lo cierto es que su eventual arribo también irá de la mano con lo que suceda con Claudio Aquino. El jugador llegó como la gran figura desde el mismo equipo argentino, pero este año no rindió como se esperaba en Colo Colo.

