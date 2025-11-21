Es tendencia:
Gabriel Suazo le saca el techo a la nueva selección chilena: “Por qué no ganar una nueva Copa América”

Gabriel Suazo hace recordar a la convicción de la generación dorada: se propone ganar la tercera Copa América para Chile.

Por Diego Jeria

La Roja no tiene techo: la ilusión de Gabriel Suazo.
Gabriel Suazo y el Sevilla vuelven a la acción este lunes como visita contra el Espanyol, por la fecha 13 de La Liga de España, a espera de la recuperación del lesionado Alexis Sánchez. En paralelo, el lateral izquierdo se da espacio para hablar de la selección chilena.

Hoy por hoy el capitán de La Roja que busca la renovación para iniciar un buen camino a la Copa del Mundo 2030, le saca el techo a Chile y se ilusiona en grande, aunque sea difícil.

En conversación con Canal 13, Suazo reconoció que su ambición es que la selección chilena encuentro una nueva generación dorada para volver a pelear la Copa América y, por qué no, ganar la tercera.

Ganar la tercera Copa América

Algo que les comento siempre a mis compañeros es que jueguen con confianza, que hagan lo que trabajan y hacen en cada entrenamiento, lo que hacen en sus clubes, que se sientan libres de jugar en la selección. Que no sea ninguna presión, al contrario: es un orgullo poder estar ahí“, dijo Suazo.

Suazo se pone meta alta con La Roja: ganar la tercera.

Agregó que “queremos poder hacerlo de aquí en adelante: en las siguientes clasificatorias y la Copa América. ¿Por qué no poder competir y por qué no poder conseguir una nueva Copa América por más complicado y difícil que sea?“.

El lateral formado en Colo Colo sentencia que “los techos lo único que hacen es ponerte limitantes. Al final, nosotros creciendo como equipo y yendo partido a partido, cada entrenamiento, cada fecha FIFA que tengamos, creciendo como equipo, mejorando y puliendo los aspectos tanto futbolísticos, tácticos y como grupo, vamos a crecer y vamos a poder volver a competir“.

Cabe recordar que la selección chilena viene de cerrar el año con triunfos por 0-2 contra Rusia y por 2-1 ante Perú, ambos en Sochi, con Nicolás Córdova como entrenador interino.

