Marcelo Vega tuvo que elegir entre Marcelo Salas o Alexis Sánchez en el programa A Veces Hablamos de Fútbol de PicadoTV, en el ejercicio de armar un once histórico de la selección chilena. Y el Toby se definió por el temuquense.

Y no fue sólo eso. Es que en su decisión, Vega dejó críticas para Alexis por quedarse mucho con el balón y querer hacer muchas veces una de más. Incluso lo comparó con Leandro Fernández.

“Me gusta más Alexis… me equivoqué, me gusta más Salas porque jugué con él. No me gusta la gente que a veces tira todo a la pichanga. Me gusta los jugadores que son más futbolistas“, dijo Toby Vega.

Toby: Salas más futbolista, Alexis más comilón

El ex seleccionado nacional agregó que “Marcelo técnicamente podía jugar de mediapunta o centrodelantero. Cabeceaba y controlaba bien. Hacía hartos goles y asociaba bien“.

Sobre Alexis apuntó que “cuando tú te puedes quedar mucho con la pelota lo puedes hacer, pero cuando ya te pasas… Es como Leandro Fernández en la U, que te aburre porque le quiere pegar al arco de cualquier lado“.

“Yo creo que los dos son muy buenos, pero por gusto personal me quedo con Marcelo. Jugaba con y sin balón, de espaldas, al espacio, controlaba bien y no hacía una de más“, expuso el otrora mediocampista.

“Técnicamente Marcelo era mejor que Iván. Si pones a Salas y Zamorano, técnicamente vas a decir Salas, porque es mejor“, sentenció Marcelo Vega.