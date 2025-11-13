Es tendencia:
“Fui a la peluquería a hacerme sus rulos”: Marcelo Salas olvida la rivalidad y revela su ídolo en el fútbol

El Matador mostró su faceta más dicharachera y reveló curiosa anécdota sobre el crack que lo motivó en su carrera.

Por Nelson Martinez

Marcelo Salas y un histórico gol en la Roja.
Marcelo Salas y un histórico gol en la Roja.

Mientras se plantea vender la propiedad de Deportes Temuco, estas semanas de descanso tienen a Marcelo Salas haciendo un repaso de su carrera en el fútbol. Y ahí, dejó sabrosas frases.

En diálogo con Sergio Agüero en SlaKun TV, el histórico artillero de la selección chilena mostró una faceta más distendida que de costumbre. Fue ahi que entre bromas, el Kun le preguntó por su ídolo en el fútbol.

El Matador no titubeó y rápidamente sacó a flote una curiosa anécdota, viajando en el tiempo a su juventud cuando dio sus primeros pasos. Dejando de la lado la rivalidad con Argentina, el chileno reconoció su admiración por leyenda trasandina.

Marcelo Salas flechado por crack argentino

En sincero diálogo con Sergio Agüero, Marcelo Salas reconoció que su ídolo total en el fútbol es Diego Armando Maradona, el fallecido crack mundial. Es más, se animó a contar desconocida historia sobre su admiración por el “10”.

“¿Un ídolo de chico?”, le preguntó el Kun al Matador, ante lo cual el chileno respondió emocionado “imaginate a quién veía, al Diego. Lo veía en el Mundial y lo tengo en mi cabeza”.

Ahí, el Matador mostró su faceta más humorística y recordó “una anécdota también. Me arranqué un día después de un partido, me fui a una peluquería para hacerme los rulos de Maradona. La señora era amiga de mi mamá y no me dejó”.

Partí jugando de ’10’ de enganche y ahí ya más grande delantero, pero inferiores fue de ’10′”, cerró, dejando en claro que Maradona siempre estuvo presente en su exitosa carrera en el fútbol.

