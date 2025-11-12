Deportes Temuco vivió una traumática campaña en el 2025, tras lo cual Marcelo Salas puso en duda su continuidad en el club. Roberto “Tomatín” Rojas habló del tema.

El Pije tenía como objetivo el regresar a Primera División, pero terminaron luchando por salvarse del descenso. Por esta razón, el ambiente en la Región de la Araucanía no fue el mejor y los hinchas apuntaron contra la dirigencia encabezada por el Matador.

La visión de Tomatín Rojas

Roberto Rojas era el gerente deportivo de Deportes Temuco, pero luego de la mala campaña en la cual tuvieron tres entrenadores en el año, Mario Salas, Esteban Valencia y Arturo Sanhueza, decidió dar un paso al costado.

“No tengo responsabilidad en lo que pasa en la cancha, no soy el entrenador ni juego, pero igual hago mi mea culpa: debí prepararme mejor. Me faltó estudiar, prepararme mejor para asumir este cargo. Hay cosas que debía saber hacer y no aprenderlas ya trabajando”, explicó Tomatín a LUN.

Marcelo Salas se mostró muy cansado con las críticas por su gestión. Por esta razón, el ídolo de Universidad de Chile avisó que podría salir del club de su ciudad, del cual es propietario y además preside. Rojas dio su punto de vista.

“Yo nunca fui amigo de Marcelo, pero debo decir que es un lujo que un crack como él esté metido en el fútbol. Sería un error que él se fuera de la actividad porque nos farrearíamos a un gran gestor, como ya nos farreamos a Ricardo Abumohor y Carlos Heller. Marcelo vive para el club y muchas veces puso cheques personales para viajes y otras cosas. Él sí hizo bien su trabajo“, cerró Tomatín Rojas.

Deportes Temuco terminó su temporada en el 12° lugar con 33 puntos, a 4 unidades del colista y descendido Santiago Morning. Desde que bajaron en el 2018, no han podido regresar a Primera División.