Cristóbal Campos se desempeña como gerente técnico de Provincial Talagante, pero el arquero sigue entrenando con el objetivo de volver al fútbol profesional, y demostrar que puede continuar su carrera pese a la amputación de su pie derecho.

El accidente automovilístico sufrido el 2 de septiembre de 2024 golpeó duro a Campitos, pero el formado en Universidad de Chile se fortaleció demostrando todo su coraje.

La idea de Campos es volver al fútbol, pero es la FIFA quien debe autorizarlo a jugar con su prótesis. Hay antecedentes, pero siempre debe haber autorización desde Zúrich.

Así lo explicó el médico FIFA, Donato Villani, quien también ejerce como doctor en el club Lanús de Argentina. En declaraciones a La Tercera, manifestó que es un tema complejo, aunque tampoco lo descarta de plano.

ver también Cristóbal Campos pone fecha a su retorno al fútbol profesional: “Puede sonar loco, pero…”

Elevar solicitud y el antecedente de paraolímpico

“En este escenario, si el jugador chileno quiere volver al profesionalismo, tiene que elevar la petición a través de la Federación Chilena de Fútbol a FIFA, porque, en el último tiempo, cambiaron las leyes con respecto a un sinnúmero de cosas. Y yo creo que esto está adentro de esas solicitudes“, dijo Villani.

Campitos volvió a la cancha con prótesis en su duelo a beneficio y sigue entrenando con ilusión.

Publicidad

Publicidad

El profesional agregó que “al final, es la comisión médica de la FIFA la que decide esto, pero te repito, estos son hechos extraordinarios, muy extraordinarios. Y, por lo mismo, necesita decisiones extraordinarias“.

“Yo, en lo personal, creo que no es algo que haya sucedido en la historia. Aunque vos me digas que allá por el 2013 ocurrió, yo no lo tengo presente el caso, al menos en la memoria“, complementa.

ver también Cristóbal Campos sorprende a todos con nuevo desafío: será gerente deportivo de este club

El doctor sentencia: “pero no se pierde nada haciendo un pedid a través de la Comisión Médica de Chile, de la Federación Chilena a la comisión médica de FIFA. Esto es una decisión muy importante porque te imaginarás que abre una situación nueva. Vos sabés que están los juegos paraolímpicos, donde participa el fútbol. La verdad que es algo muy complejo y no se pueden tomar decisiones a la ligera“.

Publicidad