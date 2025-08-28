Cristóbal Campos enfrenta un importante momento en su carrera como futbolista. El portero sufrió un grave accidente automovilístico en 2024, y esto obligó a la amputación de parte de su pierna derecha.

Sin embargo, esto no ha truncado la carrera del golero de 26 años. Así lo recalcó el formado en Universidad de Chile, quien ya se pone fecha para volver al profesionalismo.

ver también “No es con rencor pero…”: Cristóbal Campos y la herida que le falta por sanar con la U

“Se debe conseguir un permiso FIFA, pero eso se analizará cuando este al 100%”, adelantó en conversación a Todos Somos Técnicos en TNT Sports.

“Va a ser importante el apoyo del SIFUP y de la ANFP. Quizás necesita otra protección, porque no es lo mismo jugar en el arco con una prótesis que en otra posición”, complementó.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristóbal Campos?

El portero nacido en Lonquén detalló que sigue su preparación física y para ello entrena todos los días por recuperar su mejor forma. Por lo que trazó hasta finales de año su retorno.

Campitos mantiene intacto el sueño de volver a jugar en el profesionalismo. Foto: Photosport

Publicidad

Publicidad

“Yo me propuse de aquí a diciembre estar al 100%. A ver si tengo la posibilidad de estar en un equipo. Puede sonar loco, pero yo me siento capacitado para jugar. Como ya lo hice”, expresó Cristóbal Campos.

ver también Cristóbal Campos entrena con el plantel femenino de Colo Colo: “Alta exigencia, estuve a la altura”

Incluso el portero detalló que está practicando mejorar tacto con el balón. “Estoy tratando de que la pierna izquierda me funcione mejor, que es la que tuvo mayor impacto con las operaciones. Ya con eso se me van a facilitar muchas cosas”, adelantó.