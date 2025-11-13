Complejo panorama vive la selección italiana en las Eliminatorias de la UEFA. La azzurra, a pesar de ser 2° del grupo I con 15 unidades, no estaría clasificando de manera directa al Mundial 2026 en desmedro de Noruega, combinado que es líder de su zona con 18 puntos tras el contundente 3-0 que le propinó al conjunto italiano a inicios del clasificatorio.

Ante esto, el combinado dirigido por Genaro Gattusso prácticamente sentenció su paso al repechaje de la UEFA, donde doce selecciones (las 2° de cada grupo) buscarán quedarse con uno de los cuatro cupos restantes.

Situación que no contenta al DT italiano, sobre todo tras las magras campañas que arrastran desde Sudáfrica 2010, donde luego de ser eliminados en fase de grupos, mismo caso que en Brasil 2014, no clasificaron a Rusia 2018, ni Qatar 2022.

Fue en ese contexto donde Gattuso, entrenador de Italia fiel a su estilo se fue con todo contra la FIFA y de paso contra Conmebol en la conferencia de prensa previa al juego que la azzurra animará ante Moldavia en el Estadio Zimbru de la ciudad de Chisináu este jueves 13 de noviembre por la penúltima jornada del certamen clasificatorio de la UEFA.

Ante la posibilidad de jugar el repechaje de la UEFA, Gattusso comenzó señalando que no había: “Ningún arrepentimiento por jugar el repechaje. Ganar ayuda a ganar”, palabras que continuarían con los mencionados dardos contra FIFA y Conmebol por su formato de clasificación; “necesitamos entender bien los criterios. Ver grupos sudamericanos con 10 equipos, de los cuales seis clasifican y el séptimo va a una repesca contra Oceanía… definitivamente necesitamos revisar los criterios” , señaló ‘Rino’, apuntado claramente contra los cupos que ostenta la confederación sudamericana para la cita mundial.

Gennaro Gattuso se lanzó contra FIFA y Conmebol por los cupos clasificatorios al Mundial 2026. (Foto: Mattia Ozbot/Getty Images)

¿Cuántos cupos tiene UEFA para el Mundial 2026?

Las Eliminatorias de la UEFA cuenta con 16 cupos para la cita mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Estos cupos se dirimen entre 54 selecciones divididas en doce grupos (6 de cuatro integrantes y 6 de 5). De ellos clasifican directamente los 12 primeros de cada uno, mientras que todos los segundos avanzan al repechaje en el cual se definen las últimas 4 plazas.

Tabla de posiciones grupo I de las Eliminatorias de la UEFA