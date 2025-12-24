El mercado de fichajes para la temporada 2026 se mueve en Universidad de Chile, luego del acuerdo con Francisco Meneghini para asumir la banca que dejó vacante Gustavo Álvarez.

Antes de concretar su interés por el ex entrenador de O’Higgins, la U ya trabajaba en nombres para los refuerzos, donde el paraguayo Lucas Romero, al menos de parte de su representación, dio que hablar.

En ese sentido, se sabía que había una relación por la llaga del portugués Renato Paiva, lo que hace sembrar un manto de dudas ahora que la dirigencia de la U optó por Paqui.

Por lo mismo, las próximas horas serán claves para saber si los azules finalmente perdieron a uno de los refuerzos que parecía seguro para la temporada 2026, en una consecuencia directa en sus negociaciones.

Lucas Romero, el paraguayo que quiere firmar la U de Chile.

¿Qué pasa con Lucas Romero en U de Chile?

Fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports quien también dejó abierta la puerta de la duda en Universidad de Chile, con un refuerzo que se daba por listo en el CDA.

Lucas Romero quedó en la duda como refuerzo de la U para la temporada 2026, en algo que se debe aclarar dentro de los próximos días, luego que se dio por confirmado.

“No, no lo sé, tendremos que ver si efectivamente hay negociación con Recoleta de Paraguay, porque estaba listo”, explicó.

“Lo que no sé es que si iba por caminos paralelos o era un pack de un 2×1 con Renato Paiva. Bueno, quizás vamos a saber hasta enero”, detalló.

