Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile puede perder a Lucas Romero como su primer refuerzo para 2026

Hay una versión que explica que venía como un pack con el arribo de Renato Paiva, algo que finalmente no se concretó.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
La U negoció a Lucas Romero para el 2026
© Instagram/RedGolLa U negoció a Lucas Romero para el 2026

El mercado de fichajes para la temporada 2026 se mueve en Universidad de Chile, luego del acuerdo con Francisco Meneghini para asumir la banca que dejó vacante Gustavo Álvarez.

Antes de concretar su interés por el ex entrenador de O’Higgins, la U ya trabajaba en nombres para los refuerzos, donde el paraguayo Lucas Romero, al menos de parte de su representación, dio que hablar.

En ese sentido, se sabía que había una relación por la llaga del portugués Renato Paiva, lo que hace sembrar un manto de dudas ahora que la dirigencia de la U optó por Paqui.

Por lo mismo, las próximas horas serán claves para saber si los azules finalmente perdieron a uno de los refuerzos que parecía seguro para la temporada 2026, en una consecuencia directa en sus negociaciones.

Lucas Romero, el paraguayo que quiere firmar la U de Chile.

Lucas Romero, el paraguayo que quiere firmar la U de Chile.

¿Golpe letal? A la U le sale un gigante sudamericano a la pelea por un central que tenía listo

ver también

¿Golpe letal? A la U le sale un gigante sudamericano a la pelea por un central que tenía listo

¿Qué pasa con Lucas Romero en U de Chile?

Fue el periodista Marcelo Díaz de TNT Sports quien también dejó abierta la puerta de la duda en Universidad de Chile, con un refuerzo que se daba por listo en el CDA.

Publicidad

Lucas Romero quedó en la duda como refuerzo de la U para la temporada 2026, en algo que se debe aclarar dentro de los próximos días, luego que se dio por confirmado.

“No, no lo sé, tendremos que ver si efectivamente hay negociación con Recoleta de Paraguay, porque estaba listo”, explicó.

“Lo que no sé es que si iba por caminos paralelos o era un pack de un 2×1 con Renato Paiva. Bueno, quizás vamos a saber hasta enero”, detalló.

Publicidad
Lee también
La millonaria oferta desde México por un jugador de la Roja
Mercado de fichajes 2026

La millonaria oferta desde México por un jugador de la Roja

¿Perú o la Roja? Gustavo Álvarez cuenta dónde va a dirigir
U de Chile

¿Perú o la Roja? Gustavo Álvarez cuenta dónde va a dirigir

Nicolás Guerra se va de la U y apunta a cumplir un sueño
U de Chile

Nicolás Guerra se va de la U y apunta a cumplir un sueño

Con varios conocidos: Vidal confirma la nómina de Chile para la Kings League
Chile

Con varios conocidos: Vidal confirma la nómina de Chile para la Kings League

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo