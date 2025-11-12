La Selección Chilena se prepara para sus últimos dos amistosos de este 2025. El elenco nacional enfrentará a Rusia el próximo sábado 15 de noviembre y, luego, tendrá un cara a cara con Perú, el martes 18 del mismo mes.

Tres selecciones que no irán al Mundial, en una especie de cuadrangular. Chilenos y peruanos quedaron fuera de la cita planetaria tras 18 intensas fechas, en las que quedaron último y penúltimo de las Eliminatorias de la Conmebol.

En el caso de la Selección de Rusia, otro gallo canta. Ni siquiera empezaban las Eliminatorias de la UEFA y ya se sabía que el cuadro de Eurasia no estaría en el Mundial de 2026. ¿Por qué?

Determinación de la FIFA

Capítulo mil de la comprobación de que fútbol y política están más cercanos de lo que muchos dicen. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022 y pronto la FIFA y la UEFA tomaron decisiones sobre lo acontecido.

Las decisiones incluyeron, entre otras cosas, la suspensión de la participación de equipos y selecciones de Rusia en los torneos internacionales. Pronto, esto se extendió, incluso, a la participación en el camino al Mundial de 2026.

“El máximo organismo del fútbol mundial confirmó la exclusión de Rusia de las eliminatorias y la fase final del Mundial 2026. La selección no jugará la cita mundialista ni los torneos de selecciones o clubes organizados por la UEFA”, ratificó, en un comunicado, la FIFA, el 18 de noviembre de 2022. Desde ese entonces, los euroasiáticos han estado excluidos del acontecer del fútbol internacional.

El antepenúltimo partido que jugó Rusia a nivel de competencias internacionales | Photosport

¿Cuántas veces ha jugado Chile con Rusia?

Aunque parezca extraño, una sola vez ha jugado la Selección Chilena con la de Rusia. Ocurrió el 9 de junio de 2017, en un partido amistoso terminado en un empate 1-1 en Moscú.

Eso sí, esto se debe también a un tema político. Anteriormente, Chile jugó siete partidos con la Unión Soviética, ganando dos, empatando uno y perdiendo cuatro. El más relevante, hay que decirlo, fue para Chile: triunfo 2-1 en el Mundial de 1962 (jugado en Arica).

