Marcelo Bielsa dejó una gran huella en la selección chilena, mientras Manuel Pellegrini todavía quiere dirigirla. Javier Saviola, quien trabajó con ambos, contó las diferencias de estos entrenadores.

El Loco es uno de los técnicos más queridos que ha pasado por La Roja. Su trabajo entre 2007 y 2011 fue clave para los éxitos posteriores. El Ingeniero todavía no ha tenido su oportunidad en Juan Pinto Durán, pero confesó recientemente que le gustaría dirigirla.

La opinión de Saviola por Pellegrini y Bielsa

Javier Saviola fue dirigido por ambos entrenadores y está de visita en Chile. El histórico delantero es embajador de la Fundación Barça, quienes en conjunto con Scotiabank y la ONG Paicabí lideran el proyecto “Alunmapu”, mediante el cual buscan mitigar la violencia contra los niños y adolescentes a través del deporte.

El Conejito conversó con RedGol en medio de sus actividades en el país y ante los rumores de la llegada de Manuel Pellegrini a la selección chilena, más el gran recuerdo que dejó Marcelo Bielsa, es que habló de la diferencias de ambos.

“Con Marcelo he estado en la selección argentina, a los dos no los he podido disfrutar demasiado, pero yo creo que los dos son importantes en su manera y son totalmente distintos porque el Loco Bielsa era tremendamente exigente. Yo creo que como Bielsa no hay ninguno en tema de sabiduría y de cómo vive el fútbol una persona. Es imposible igualarlo“, comenzó explicando Saviola.

Saviola hablando del proyecto “Alunmapu”, con la Fundación Barça, Scotiabank y la ONG Paicabí.

“Y Manuel es totalmente distinto. Es más tranquilo, tiene una manera de ser totalmente distinta. Tiene muy buena gestión de grupo y Marcelo es más frío. Son nada que ver una cosa con la otra. Con Pellegrini estuvimos en Málaga y realmente hemos tenido un año espectacular. Aquel Málaga que se ha metido en fase de Champions. Yo creo que los dos han sido importantes”, cerró el Conejito.

Javier Saviola debutó en la selección argentina con Marcelo Bielsa, siendo subcampeón de la Copa América 2004 y ganando la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Con Manuel Pellegrini, el Conejito estuvo en Málaga entre 2012 y 2013, llegando a cuartos de final de la Champions League.