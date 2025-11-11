Para los futboleros chilenos la elección entre Marcelo Salas e Iván Zamorano es casi una postura política. Javier Saviola que está de visita en el país, también quiso entrar al debate.

El Conejito tuvo una exitosa carrera en River Plate, Barcelona, Sevilla, Real Madrid y Benfica, entre otros, además de ser seleccionado argentino y ganar la medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Una trayectoria realmente brillante.

¿Marcelo Salas o Iván Zamorano?

Javier Saviola está de visita en Chile por la Fundación Barça, ya que en conjunto con Scotiabank y la ONG Paicabí lideran el proyecto “Alunmapu”, el cual busca mitigar la violencia hacia los niños y adolescentes a través del deporte en Chile.

En medio de la conversación de esta cruzada, el Conejito Saviola se dio el tiempo de hablar con RedGol. Ahí fue consultado sobre su favorito entre Marcelo Salas e Iván Zamorano. “Bastante difícil arrancaste ja,ja,ja”, señaló entre risas, pero no le enganchó a la respuesta y fue directo como lo hacía contra el arco rival.

“Marcelo Salas. Ha sido una inspiración. Bueno yo era muy chiquito cuando estaba en aquel River que lo ganaba absolutamente todo y que Marcelo era ídolo máximo de la hinchada“, explicó Saviola. Salas se fue a mediados de 1998 desde los Millonarios a Lazio y el Conejito debutó en el segundo semestre con 16 años, pero igual le guarda cariño.

“Yo tengo un recuerdo muy lindo porque alcanzaba pelotas fuera de la cancha y lo tenía muy cerca. Siempre le tuve mucha admiración por su fútbol, por la manera de jugar que siempre tuvo“, reveló el campeón del mundo Sub 20 en 2001.

Marcelo Salas jugó con Javier Saviola por los históricos de River ante Colo Colo. Imagen: Photosport

Con los años, Marcelo Salas y Javier Saviola incluso han compartido en el equipo de históricos de River Plate. “Me parece un jugador extraordinario, con una técnica y una calidad increíble, así que bueno, es de esos jugadores que me han marcado. Yo era joven y siempre aspiraba a tener esa manera de jugar al fútbol”, cerró el Conejito.