¿Colo Colo, U de Chile y U Católica? Javier Saviola reveló su conexión con club nacional

El Conejito se encuentra en Chile y habló con RedGol, donde eligió a uno de los grandes del país.

Por César Vásquez

Javier Saviola jugó en Barcelona y Real Madrid.
© Getty ImagesJavier Saviola jugó en Barcelona y Real Madrid.

Javier Saviola está de visita en Chile y se dio el tiempo de conversar con RedGol, donde reveló una conexión que tiene con uno de los grandes del fútbol chileno ¿Colo Colo, U. de Chile o U. Católica?

El Conejito se encuentra en Santiago como embajador de la Fundación Barça, ya que en alianza con Scotiabank y la ONG Paicabí trabajan el proyecto “Alunmapu”, el cual busca prevenir la violencia a los niños y adolescentes a través del deporte.

La conexión chilena de Javier Saviola

En medio de sus compromisos, Javier Saviola conversó con RedGol. El histórico delantero argentino con pasado en su selección, River Plate, Barcelona, Real Madrid y Benfica, entre otros, se dio el tiempo para compartir algunas palabras.

Como se han hecho habituales los “ping-pong” y las elecciones rápidas, Saviola fue consultado para elegir entre Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica. “Me pusiste un compromiso ja, ja, ja”, respondió entre risas, a lo que un acompañante le sugirió Osorno. “Vamos a elegir a Osorno porque tenemos a Jorge (el acompañante) acá”, indicó con una sonrisa.

“Una calidad increíble”: Javier Saviola elige al mejor entre Marcelo Salas e Iván Zamorano

Ya poniéndose serio, Saviola decidió. “Bueno, después puedo elegir a U. de Chile”, confesó el Conejito. Claro que explicó que esta elección pasa por la cercanía que tiene con alguien al interior del club.

“Está Manuel Iturra, que hemos jugado juntos en el Málaga y es muy amigo mío. Puede ser la U, pero yo soy hincha de River en Argentina y después no tengo otro club que pueda decir”, cerró con simpatía el campeón del mundo sub 20 en 2001.

Saviola e Iturra en Málaga en el 2012. Imagen: Archivo

Javier Saviola y Manuel Iturra compartieron camarín en los Boquerones entre 2012 y 2013, donde alcanzaron los cuartos de final de la UEFA Champions League, siendo eliminados con polémica por Borussia Dortmund. En la actualidad, Colocho es ayudante de Gustavo Álvarez en Universidad de Chile.

