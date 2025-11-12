No es Juan Martín Lucero: revelan el nombre que debe ser el próximo delantero de la U

Universidad de Chile empieza a armar lo que será el plantel 2026. El Romántico Viajero busca remecer el mercado con un delantero centro que haga olvidar la falta de gol de está temporada.

Una petición que exigió Gustavo Álvarez y que desde Azul Azul quieren cumplir a toda costa para evitar su salida a final de año. Ante esto, empezaron a rondar varios nombres que generan aprobación entre los hinchas. Es así el caso de Juan Martín Lucero, que pese a su pasado en Colo Colo dejó una imagen de pepero de raza.

Sin embargo, un referente azul y de la selección chilena reveló cuál debe ser el delantero que realmente tiene que hacer el esfuerzo Universidad de Chile. “Yo me traigo a Eduardo Vargas”, indicó fuerte y claro Gonzalo Jara.

“El rendimiento de Audax no ha sido un buen año, y eso afecta al jugador. Pero no ha cambiado el interés de Gustavo Álvarez. Creo que el rendimiento de él le podría ayudar más a Universidad de Chile por lo que genera en la cancha y con los hinchas”, agregó el ex central en Pelota Parada.

Sin embargo, Jarita recalcó que se deberá discutir nuevamente los montos a negociar para evitar el papelón que ocurrió en el pasado mercado. “Ahora hay que ver cuánto te va a costar. El tema es que Lucero está peleando el descenso y por ahí podrías traerlo más barato. Pero si me dan a elegir yo dejaría a Di Yorio y Edu Vargas”, sentenció.

Para Jarita el jugador indicado para jugar en la delantera de la U es Edu Vargas.

¿Cuándo vuelve a jugar la U?

Universidad de Chile vuelve a jugar recién el próximo 23 de noviembre, lo que será tras la fecha FIFA. Pero dicha jornada beneficia a los azules ya que permitirá que pueda contar con los jugadores que están en la selección como Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda, y Javier Altamirano.

La recta final de la Liga de Primera para los azules será primero contra O’Higgins de visita el mencionado 23/11. Luego el 1 de diciembre ante Coquimbo Unido en el Estadio Nacional. La temporada se cierra el 7 de diciembre como forastero frente a Deportes Iquique.