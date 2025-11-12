Universidad de Chile está pronto a tomar drásticas determinaciones para su plantel 2026, donde hay varios jugadores que deben ver el tema de las renovaciones de su contrato.

Uno de ellos es Lucas Di Yorio, el delantero argentino que llegó al principio de la temporada pero que la U tiene que comprar su pase al Athletico Paranaense si quiere contar con él en 2026.

Según confirmó Bolavip, los azules deben desembolsar cerca de 2,5 millones de dólares si quieren quedarse con su carta, una cifra que está fuera de todo lo que puede pagar un club chileno.

Por lo mismo, se evalúan otras fórmulas para poder cumplir con el club brasileño, pero por un monto que sea acorde a lo que se paga en el fútbol chileno, lo que deja todo en la duda.

Lucas Di Yorio quiere quedarse en la U. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Cuánto quiere pagar la U por Lucas Di Yorio?

Fue Coke Hevia quien en el programa radial “Pauta de Juego” entregó detalles de la situación de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile, donde asegura que el cuadro azul necesita negociar la carta si quiere que se mantenga.

En ese sentido, confirma que la U no está dispuesta a pagar mas de 2 millones de dólares por quedarse con sus goles, al ser una cifra que no se maneja en el fútbol chileno.

“La U puede decir le pago un palo, pero dos millones y fracción no vale. Ahora Di Yorio creo que ha funcionado, pero no pago esa plata. Lo que hay que hacer es convencer a los brasileños que se bajen”, explicó.

Algo que deberá resolver la U con el club brasileño, donde se sabe que el delantero tiene toda la intención de seguir en el cuadro bullanguero, más allá de buscar otras alternativas.

