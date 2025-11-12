Universidad de Chile tendrá una tarea importante en el próximo mercado de fichajes, pues debe contratar delanteros. Una piedra en el zapato en el último tiempo para Gustavo Álvarez.

Ningún atacante ha logrado ser indiscutido bajo la conducción de Gustavo Álvarez. El año pasado Cristián Pacios y Luciano Pons no dieron el ancho y salieron, mientras que este 2025 Rodrigo Contreras, Nicolás Guerra, Leandro Fernández y Lucas Di Yorio han mezclado malas con buenas.

De hecho, Lucas Assadi terminó siendo convertido en delantero por el entrenador, lo que le dio grandes réditos a la U de Chile en los últimos meses.

Di Yorio puede seguir en U de Chile

El relator de TNT, Alejandro Lorca, asegura que tres jugadores serán cortados de los azules, aunque uno podría llegar a salvarse.

Di Yorio ha sido el mejor delantero de U de Chile este año

“Por el único que pueden intentar la renovación es Lucas Di Yorio. Contreras ya no va y Nico Guerra ya no va, deben ir a buscar un par de delanteros, necesitas dos más al menos”, señaló en Balong Radio.

También señala que un jugador puede volver a jugar más arriba. “Había una consideración que Maxi Guerrero era casi un volante más en gran parte del año, aunque ante Limache volvió a ser puntero”, declaró.

Sobre nuevos nombres que pueden aportar en ofensiva, Lorca señala que “el que más me gusta de los que está a préstamo es Agustín Arce. Fue de lo mejor en la Sub 20. Tiene prestancia, es un volante mixto, ese chico puede andar”.

Sobre Ignacio Vásquez dice que “no era puntero en la Sub 17 de la época, cuando lo compran. Luego Álvarez lo usó de puntero por el mano a mano, pero siempre fue 10 en Cobresal. Puede ser un buen sustituto de Altamirano”.

